Musik zum Advent: Wenn die Tochter mit dem Vater

„Noah (Stand Still)“ berührt – es ist ein Duett von Noah Cyrus, der 22-jährigen Schwester von Miley Cyrus, und dem berühmten Vater Billy Ray Cyrus. Der väterliche Ratschlag: Noah, wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst, dann bleib einfach stehen.

Angesichts von gesundheitlichen Problemen, dem Gefühl in einer berühmten Familie aufzuwachsen, in der man nur die kleine Schwester von Hannah Montana ist (die Rolle, die Miley Cyrus schon in jungen Jahren zum Superstar gemacht) oder die Tochter von Billie Ray – das alles hat Noah Cyrus ordentlich unter Druck gebracht. So weit, dass der Tod schon vor der Tür stand, da sie gerade einmal 20 Jahre alt war.

„Noah (Stand Still)“ erzählt ein klein wenig davon, wie wohl man das fein gestrickte Folk-Pop-Stück, das langsam und intensiv beginnt und sich am Ende mit viel Tempo zum Ohrwurm mausert, auch als kluges Kalkül verstehen kann, um die musikalische Karriere der Tochter wieder anzustoßen, bleibt der Song dennoch einer, der einen nicht unberührt lassen kann. Und irgendwie zur Zeit der Nachdenklichkeit und der Familie passt, als die die Adventzeit gilt.

P.S.: Für alle, die in den Tagen vor Weihnachten genauso gestimmt sein wollen wie es das Fest verlangt, sei hier noch der "Little Drummer Boy" als Klassiker angepriesen. Alanis Morrissette verleiht dem Song ihre Stimme, damit hat es sich schon mit den Überraschungen. Aber Weihnachten braucht in Wahrheit keine Überraschungen, oder?

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

