Musik zum Advent: Tagada-Rock mit Seele

I schau so gern die Zeit im Bild und schlaf ein mit dir, die Welt geht ein und wir sind live dabei, Cherry, ich schalt immer nur ei für di...

Ja, so kann man die Informationssendung des österreichischen Fernsehen auch zum Mittelpunkt eines Liedes machen, in dem es um den Verlust des Zeitgefühls geht (wer kennt das nicht, wenn man nur an jedes Jahr kurz vor dem Geburtstag denkt, wo man sich fragt, wie schon wieder ein Jahr so schnell vergangen ist).

Information über Information prasselt auf uns Menschen ein und die Zeit im Bild ist da das Synonym für eine Überflutungsmaschinerie, die uns gerade in bewegten Zeiten mit viel schlechten Nachrichten füttert. Wie schön, wenn man dann wenigstens in trauter Zweisamkeit vor dem Fernseher einschlafen kann und damit den Zeitverlust einfach aus seinen Gedanken verbannen kann.

Tagada-Rock nennen Alpha Romeo (Michael Gutenbrunner) und seine Band (Die Sommerreifen) ihren Mundart-Pop, der auf eine besondere Form gefangen nimmt. "Zeit im Bild", die neue Single, ist ein wunderbar melodiöser Song, der gefangen nimmt und so nebenbei dem Hörer ein Schmunzeln ins Antlitz zaubert, auf dass man einmal den Wahnsinn da draußen vor der Tür kurzzeitig vergisst.#

Es woar die Botschaft Nadia Bernhards, die mich traf, Uhr ohne Zeiger, es geht nix mehr weida.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz