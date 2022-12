Musik zum Advent: So klingt nur Dorian

Dorian Concept. Ein Name, der programmatisch zu verstehen ist. Oliver Johnson, österreichischer Produzent und Klangmagier am Synthesizer, hat sich diesen Namen einverleibt, um seine Vorstellung von Musik Ausdruck zu verleihen.

Sein aktuelles drittes Album „What We Do For Others“ fordert heraus und es fordert hinein in einen Klangkosmos, der manchmal schräg ist, dann wieder wild um sich schlägt, einer Melodielinie immer und immer wieder folgt, dass man versucht ist, sich in einer Zeitschleife gefangen zu fühlen.

Es ist ein freies Komponieren, das Johnson alias Dorian Concept bis an die Grenzen seiner Machbarkeit auslotet, indem er mit Effekten arbeitet, die in den Bann ziehen können, gleichzeitig aber auch einen Verstörungsfaktor in sich tragen.

Spannend ist, dass alle Elemente und Schichten ohne Unterbrechungen aufgenommen und absichtlich nicht bearbeitet wurden. Das gibt der Musik von Dorian Concept eine besondere Note, weil sie wie im Augenblick entstanden daherkommt und man mit der Zeit aber merkt, dass hier viele Gedanken zu den ganz speziellen Klangwelten mitschwingen. Eine spannende Reise für all jene, die keine Angst haben, einmal um die Ecke zu hören.

Dorian Concept "What We Do For Others" (Brainfeeder)

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz