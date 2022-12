Musik zum Advent: Kennedy's Gefühlswelt

Kraftvolle Stimme, ein musikalisches Gefühl, das sich im opulenten Arrangement genauso durchsetzt wie in den intimen Momenten, wo sich fast alles auf das Notwendigste reduziert – Dermot Kennedy schafft auf „Sonder“ Aufmerksamkeit. Auch wenn auf Dauer eine gewisse Vorhersehbarkeit eintritt, weil man halt schon erahnen kann, was kommt und mit dem Gefühl meist richtig liegt, liefert Kennedy auf seinem neuen Album ein paar Songs ab, die ihre Wirkung dauerhaft nicht verfehlen.

Das pulsierende „Kiss Me“ fährt in die Beine, „Dreamer“ zeigt die ruhige, die intensive Seite von Kennedy. Er hadert auch mit sich selbst, wenn er nie genug ist, was das Beziehungsleben verkomplizieren kann. „Already Gone“ ist großes Gefühlskino. Verlassen zu werden kann so weh tun. Kennedy singt so schmerzvoll, dass man mitleidet - und ein paar Gedanken all jenen widmet, mit denen es das Leben gerade nicht so gut meint.

Für den Sänger und Songwriter ist "Sonder" auch ein Statement. "Ich bewege mich in einer Branche, in der wir ermutigt werden, ständig nur an uns selbst zu denken, und ich finde das anstrengend und wenig inspirierend", sagt Kennedy. Deshalb will er, dass diese Musik, seine Songs allen gehören, um die eigenen Geschichten und den eigenen Trost darin zu finden. Das ist auch ein schöner Gedanke in diesen Wochen, in denen so viel von Gemeinsamkeit und Sinnstiftung die Rede ist.

Dermot Kennedy "Sonder" (Interscope)