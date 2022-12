Musik zum Advent: Holzleitners weites Feld

Romantik und Symmetrie sind nicht unbedingt ein Geschwisterpaar in der Empfindung. Also ist da schon in der Titelwahl des zweiten Albums des Jazz-Sextetts um den Schärdinger Posaunisten Daniel Holzleitner eine gewisse Neugier ausgelöst. Und schnell entdeckt man in den neun Kompositionen aus der Feder des Musikers, dass die Gegensätze anziehend sein können, wenn nicht das puristische Denken erste Antriebsfeder ist.

Holzleitner lebt mit seinen musikalischen Weggefährten ein weit gedachtes musikalisches Feld. Jazzige Passagen wechseln mit kammermusikalisch anmutenden Sequenzen, manchmal fühlt man in der Ruhe und Bedächtigkeit einen imaginären Film vor dem geistigen Auge vorbeiziehen ("Landschaft").

Es steckt viel Energie in der Musik, egal ob sie nun laut oder leise, improvisatorisch ("Arabesque"), verspielt oder fein strukturiert ist. Ja, das Album hat romantische Augenblicke, in denen man sich als Hörer fallen lässt, in eine (musikalische) Welt eintaucht, die irgendwie besonders ist.

Hybrid-Musik betitelt der junge Innviertler das Schaffen selbst. Sich nicht einordnen zu lassen, birgt den Vorteil in sich, dass man damit auch eine Vorhersehbarkeit entgehen kann. So lässt sich der Spannungsbogen so hochhalten wie auf "Romantic Symmetry", für das man nur eines mitbringen muss: Die Offenheit, sich darauf einzulassen. Und etwas Ruhe schadet nicht, denn die Kompositionen verführen einerseits, fordern andererseits aber auch.

Daniel Holzleitner Comprovisition "Romantic Symmetry" (Jazzwerkstatt Records)

P.S.: Wenn es in diesen Tagen schon etwas Weihnachtliches sein soll, dann könnte man es ja mit Zoe Wees und ihrem Song "All I Want (For Christmas)" probieren. Ein Popsong, der (abgesehen vom Text) nicht unbedingt Weihnachtsgefühle zaubern muss, aber in seiner Intensitität (Gesang, Stimme, Arrangement) durchaus überzeugt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper