Musik zum Advent: Erinnerungen an Whitney

Es ist traurig, dass Whitney Houston nie wieder ihre begnadete Stimme erheben wird können. Zu früh ist sie 2012 gestorben, am normalen Leben ein Stück weit gescheitert. Ihre turbulente Ehe mit Bobby Brown endete mit der Tragödie, dass eine hochtalentierte Künstlerin als Schatten ihrer selbst im Alter von nur 48 Jahren starb.

Zehn Jahre nach ihrem Tod kommt mit "I Wanna Dance With Somebody" ein Film auf die Leinwand, der Houstons bewegtes Leben erzählt. Das geht logischerweise nicht ohne die Musik.

Als Künstlerin, als Sängerin eine Ausnahmeerscheinung, erzeugt das Hören ihrer Lieder immer noch emotionale Ausnahmezustände. Die Musik zur filmischen Biographie, verbindet neue Interpretationen ihrer Lieder mit Originalsongs (vor allem aus ihrem Erfolgsalbum "Whitney" aus dem Jahr 1987, auf dem auch der Song, der den Film den Titel gab, zu finden ist). Dazu kommen noch Raritäten wie eine großartige Live-Aufnahme vom Konzert für ein neues Südafrika.

"I Wanna Dance With Somebody" ist ein Stück Musikgeschichte, gefüllt mit Liedern, die man nie wirklich vergessen kann, weil sie durch die Stimme von Whitney Houston so einmalig wurden. So gesehen wird sie nie mehr live singen, aber ihr Vermächtnis wird auf ewig Menschen berühren.

Whitney Houston "OST I Wanna Dance With Somebody" (RCA)

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz