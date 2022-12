Musik zum Advent: Eine Reise mit Jaeyn

Wenn ein Paar gemeinsam Musik macht, ist das nichts Ungewöhnliches. Gemeinsame Lebens- und Gefühlswelten verbinden. Wenn das Paar – wie im Fall von Nicole Jaey und Harry Jen – unterschiedliche musikalische Zugänge hat, dann ist man gespannt auf die Schnittmenge.

Die Erwartungshaltung enttäuschen Jaey, die Musikproduzentin, Sängerin und Songwriterin, und Jen, der studierte Jazzkomponist, als Jaeyn nicht. Ihr zweites Album „Journey“ ist das in zehn Songs gegossene Ergebnis eines langen Entstehungs- und Findungsprozesses, der buchstäblich als Reise zu verstehen ist.

Vieles vermischt sich in den Kompositionen, die stilistisch facettenreich elektronische Beats mit souligen und jazzigen Einflüssen vermischen, ohne die grundsätzliche Songstruktur generell in Frage zu stellen.

Jaeyn machen es dem Hörer dabei nicht vordergründig einfach. Man muss sich schon auf diese Reise einlassen, um zu entdecken, zu spüren, zu fühlen, zu erleben. Im vielschichtigen „Aquatic“ findet sich all das in einem Song wieder, was das Duo ausmacht. Das Reisen lohnt sich.

Jaeyn "Journey" (jaeynmusic)

P.S.: Für die Freunde "klassischer" Weihnachtsmusik gibt es natürlich auch einen Tipp. Chris Brown hat den Soul und macht auf "No Time Like Christmas" klar, dass diese Zeit besonders ist. Ohne Klischee, ohne Lametta, dafür mit ganz viel Gefühl.