Musik zum Advent: Brit-Pop aus Dänemark

Man soll keinem Musiker, keiner Band mit dem Vergleich kommen, aber wenn er sich aufdrängt, dann lässt sich das nicht verschweigen. Gut, es sollte Schlimmeres geben, als dass man als Newcomer Erinnerungen an die frühen Oasis auslöst.

Dead Star Talk spielen mit dem Brit-Pop, als hätten sie ihn im Blut, dabei kommen sie aus Dänemark, gründeten sich in der Pandemiezeit. „Do It Now (Somehow)“, der Opener ihrer aktuellen EP „Tides And Waves“, weist schon den Weg nach Oasis-Land, was mit „Mountain’s Eye“ noch verstärkt wird. Da könnten auch die Gallagher-Brüder spielen und singen. Diese Nähe bleibt auch dann bestehen, wenn die Dänen die rockende E-Gitarre mit der Akustischen tauschen („Little Bird Of Mine“). Dass am Ende immer die Brit-Pop-Helden über Dead Star Talk schweben, mag ein kleines Manko bleiben, Spaß machen die Songs aber trotzdem. Vor allem, weil sie keine Angst vor der Melodie haben.

Dead Star Talk "Tides And Waves" (Massive 92)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz