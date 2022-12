Musik zum Advent: Berührende OSKA

Es ist ganz normal zu zittern. Wirklich? Ist das Zittern nicht Ausdruck von Kälte, von Kontrollverlust? OSKA, die Songwriterin mit der besonderen Note, hat auf ihrer EP „Normal To Shiver" keine Angst, ins Zittern zu kommen, wenn sie sich fast nur auf sich verlässt.

In intimer Atmosphäre serviert die Begnadete bekannte Songs im völlig unprätentiösen Umfeld, befreit von allem, was Mantel, was Schale sein kann, bereit, den innersten Kern und damit die Essenz ihrer Songs auf die Menschen loszulassen. Zeitweise begleitet von Gästen, berührt sie damit bis in den hintersten Winkel des Herzens. Wer es nicht glauben mag, braucht sich nur „ABC“ in der „It’s Normal To Shiver Version“ anhören und schon ist es um einen geschehen. Fünf Songs, die augenblickliche Entschleunigung ermöglichen und gleichzeitig klar machen, dass der Wirbel rundherum mehr der Ablenkung denn der Lenkung dient.

OSKA "Normal To Shiver" (Nettwork Music Group)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz