Melissa Naschenweng findet das Glück

Bild: Media One / O.Walterscheid (Media One / O.Walterscheid)

Die erfolgreichste Künstlerin in Österreich prolongiert mit ihrem sechsten Album "Glück" ihren Erfolg - in der Heimat wie in Deutschland. So wird die 32-Jährige im Mai des kommenden Jahres bei "Schlagersterne Mallorca" dabei sein. Mit den OÖN sprach Naschenweng über Glück, Erfolg und die sozialen Medien.

Haben Sie schon das Geheimnis Ihres Erfolges gefunden?

Ich bin bodenständig und bescheiden aufgewachsen. Ich tue einfach das, was ich fühle. Es ist nichts gestellt und auch nicht übermäßig perfekt, aber es ist ehrlich. Die Menschen wissen, so glaube ich, dass ich eine von ihnen bin. Ich bin gerne unter Menschen.

Wie hat der Erfolg Sie verändert?

Hoffentlich gar nicht (lacht). Ich habe mir aber schon früher immer wieder zu viel Druck aufgeladen, sodass ich mit der Stimme zu kämpfen hatte. Ich dachte immer, funktionieren zu müssen, weil ich es allen zeigen wollte, die sagten, die schafft es nie. Jetzt spiele ich mit Band auf großen Bühnen und das erfüllt mich so, dass ich dieses Glück auch mit meinen Fans teilen möchte.

Muss man sich des Glücks bewusst sein, das machen zu können, was man will und damit Menschen zu begeistern?

Ich fahre oft nach Hause ins Lesachtal, zu meiner Oma. Sie ist 96 Jahre alt und sagt mir immer: ‘Melissa, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede’. Es gibt immer Hürden zu überwinden, aber man muss auch auf andere schauen. Die vergangenen zweieinhalb Jahre sind an niemandem von uns spurlos vorübergegangen. Als Musikerin will man die Menschen vereinen, spürt aber, dass sie auseinanderdividiert werden. Ich sehe schon, wie viel Menschen stemmen müssen, damit sie sich das Leben überhaupt leisten können. Wenn sie sich jetzt eine Karte für ein Konzert von mir kaufen, dann ist das viel mehr wert als noch vor zwei Jahren. Da fühle ich mich verantwortlich, mein Allerbestes zu geben, um die Menschen aus dem Alltag herauszureißen. Manchmal braucht es den Schlager als die heile Welt, damit man nicht durchdreht.

Erfolg bringt auch Neid mit sich. Kennen Sie das auch?

Ich bin so liebevoll erzogen worden, dass es für mich teilweise schockierend ist, wenn ich den Hass im Netz sehe, mit dem auch ich konfrontiert bin. Das Mobbing, dem junge Menschen ausgesetzt sind, muss aufhören. Man sollten jeden lassen, wie er ist. Wer entscheidet, was schön, was wertvoll ist? Als Musikerin hat man ein wenig auch die Verpflichtung, Themen aufzugreifen, die ungehört bleiben. Ich singe nicht immer über Liebe, Sonnenschein und Traktor, sondern auf diesem Album über Mobbing, Besserwisser und die Wichtigkeit eines Kompliments.

Sie nutzen die sozialen Medien wie Instagram aber auch für sich und ihre Musik. Damit kennen Sie wohl auch die Problematik gerade für junge Menschen und hier gerade für junge Frauen, die sich in der Parallelwelt so darstellen, wie sie in Wirklichkeit gar nicht sind.

Ich kenne auch die Kommentare, wonach ich einmal zu dick, einmal zu dünn bin, ein anderes Mal die Zähne nicht so schön sind. Mir hat eine Mutter erzählt, dass für ihre Tochter ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, weil sie mich getroffen hat und das gemeinsame Foto mit mir nun in der Schule herzeigen kann. Sie wird nämlich wegen ihrer Brille (!) gemobbt. Mobbing kann einem fertigmachen. Die Kinder wie auch die Eltern.

Wie gelingt es Ihnen, gewisse Dinge nicht zu nahe an sich heranzulassen?

Es hat fast zehn Jahre lang gedauert, bis ich mir da einen gewissen Schutzpanzer um mich zurecht gelegt habe. Ich habe mir immer alles sehr zu Herzen genommen. Wenn jemand einen Pfeil verbal geschossen hat, dann hat er stets mitten in mein Herz getroffen. Meine Familie hat mich aufgefangen. Sie haben mir in Erinnerung gerufen, dass ich nicht alle glücklich machen muss, sondern, dass ich mich auf die Guten konzentrieren soll. Das war ein Lernprozess. Mittlerweile weiß ich auch, was ich kann. Ich bin ohnedies selbst mein größter Kritiker. Bei mir muss alles passen. Ich brauche meine Freiheit. Und die Leute, die sich in mich hineinspüren können.

Würden Sie ihre Lieder gerne selbst schreiben?

Nein. Ich habe das früher probiert, aber es hat nicht funktioniert. Man muss nicht alles niederreißen. Ich habe mein Team und das ist großartig. Die sind alle so gut, dass es da nichts mehr von mir braucht. Da kenne ich meine Grenzen.

Wo kommen Sie zur Ruhe?

Zuhause im Lesachtal. Ich schaue, dass ich alle zwei Wochen einmal nach Hause fahre. Die erste Station ist dann immer meine Oma. Dann erzählt sie mir vom Leben und dann denke ich mir, was ich für ein Glück habe. Ein Tag mit der Familie reicht, dann bin ich wieder total am Boden. Das Zuhause ist für mich wie die Luft zum Atmen. Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mama, fast jeden Tag mit meinem Papa. Ich bin sehr oft alleine in den Hotelzimmern.

Ist das Preis, den man für den Erfolg bezahlen muss?

In gewisser Weise. Mir geht es auch nicht immer gut, weil ich oft Situationen erlebe, wo ich mich einsam fühle.

Wie definieren Sie Glück?

Als ein Gefühl der inneren Zufriedenheit. Für mich ist Glück stark mit Glücksmomenten verbunden. Und die gibt es jeden Tag. Man muss an die guten Sachen denken und sich ein oder zwei Mal am Tag daran erinnern, wie gut es einem geht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz