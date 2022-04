Nein, ein rachsüchtiger, aggressiver Mensch ist die Vöcklabrucker Singer-Songwriterin AVEC wirklich nicht. In der Regel halt. Manchmal reicht es aber selbst der sanftesten Seele, und die Wut muss ein Ventil finden. Auf ihrer heute erscheinenden neuen Single "Nothing to Me" rechnet die 26-Jährige nach einer persönlichen Enttäuschung gnadenlos ab, wie die "Amadeus"-Preisträgerin im Interview erzählt: "Die Nummer ist autobiografisch, so wie alle meine Texte.