Lia Pale beendet ihre Winterreise

"Gone Too Far" hieß das Debütalbum, über das sie im OÖN-Gespräch 2013 sagte: "Man findet Grenzen nur heraus, indem man geht." Bei ihr war es ein Auslandsjahr in Schweden, das in ihr eine besondere Idee reifen ließ. Franz Schuberts "Winterreise" wollte sie weiterdenken, interpretieren, aufbereiten für eine neue Generation. Zum Ausdruck gebracht in "Gone Too Far".