Kopfhörer #92: Der Symphoniker des Rock

Wie geht das? Diese Frage mag man sich stellen, wenn man Lanvall (bürgerlich Arne Stockhammer, wohnhaft in Wartberg/Aist) „nur“ als Gitarrist der Metal-Band Edenbridge kennt. Wie kommt also ein Freund der wuchtigen Rockmusik auch nur in die Nähe einer Symphonie? Einfache Antwort: Man muss ihn fragen.