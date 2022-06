Kopfhörer #91: Mit ganzem Frauenherzen

Wenn das Herz auf ewiger Wanderschaft ist, dann kann es sich schon auch verlieren. Mag man „The Heart Is An Eternal Wanderer“ (Gams Records), den Titel des neuen Albums der Schweizerin, die seit langem in Wien lebt, so deuten, dann beginnt man in den zwölf Liedern nach dem Herzen zu suchen und wird die Liebe finden.

Die Liebe zur Musik in ihren vielen Facetten zwischen Blues und echter Volksmusik, zwischen Pop und Klassik, zwischen Tradition und Moderne. Man wird die Liebe zur Sprache entdecken, die in Englisch genauso überzeugend ist wie in Deutsch, inspirierend in ihren eigenen Formulierungen wie auch in den Vertonungen der Texte des Schriftstellers Heinz R. Unger (er schrieb die „Proletenpassion“ für die Schmetterlinge). Und man wird die Liebe zum Leben entdecken.

Zurbrügg schleicht auf leisen Pop-Sohlen daher („Come With Me“), verführt als Geschichtenerzählerin im wunderbar entschleunigten und zu Herzen rührenden „December Storm“, zwingt im lässigen Groove von „Sommersonntagnachmittag“ zum bedingungslosen Zuhören, gibt die großartige Jazzsängerin („Gier“) und zaubert einem als Hörer das Schmunzeln ins Gesicht („Einfach gut“).

Christina Zurbrügg hat den Mut, bei sich zu bleiben, und ist deshalb nicht übermütig dabei, ihre Musikalität sehr weit zu denken und sich so nicht zu limitieren.

Wallis Bird bleibt sich treu

Überzeugend und aufrichtig sind Attribute, die man zur Hand hat, wenn es um Wallis Bird geht. Die Songwriterin bleibt sich stets treu.

Mit ihrem siebten Studioalbum „Hands“ (Mount Silver Records), das auch als „Nine And A Half Songs For Nine And A Half Fingers“ bekannt ist, bleibt die in Berlin lebende Irin unberechenbar.

Ein Unfall in ihrer Kindheit hatte ihr fast den gesamten kleinen Finger ihrer linken Hand gekostet, der Titel ist also eine Anspielung auf früher. Mit „Go“ stellt Bird einen sofort ins Ohr gehenden Popsong feinster Prägung an den Beginn ihres Liederreigens, der auch gleich eine zentrale Botschaft bereithält. Sie würde nie vorwärtskommen, wenn sie in der Gegenwart stehen bleiben würde, singt sie da, um im aufregend coolen „What’s Wrong With Changing?“ gleich eine weitere große Frage zu unserem Dasein zu formulieren. Wer sich nicht verändert, auf Veränderungen in seinem Denken und Handeln nicht reagiert, der tritt möglicherweise ein Leben lang auf der Stelle.

Bird bilanziert zum mitreißenden Rhythmus mit kräftiger Stimme und entsprechend starker Stimmung über Meilensteine ihres Lebens, um klar zu machen: Veränderung beginnt immer bei einem selbst. Auf „Hands“ geht es um Vertrauen, um den kritischen Blick auf einen selbst, um Stagnation, um die Kraft eines Wortes, um das Lieben und um das Leben. Und mit „I’ll Never Hide My Love Away“ zeigt Bird, dass sie auch in aller Ruhe enorme Kraft besitzt.

Auf das Notwendigste

Wir leben in einer Welt, in der das, was wir sind, bei Weitem nicht so interessant erscheint wie das, was wir vorgeben zu sein. Suki Waterhouse ist das, was sie sein will. Eine Songwriterin, die ihre Geschichten erzählt. Deshalb pfeift sie auch auf „Bullshit On The Internet“ und widmet der Thematik unserer Zeit den auffälligsten Song ihres Debütalbums „I Can’t Let Go“ (Sub Pop Records). Waterhouse verlässt sich auf das Notwendigste. Das tut Seelenwärmern wie „Slip“ gut und zwingt zum Zuhören wie in „Devil I Know“, wo ihre Stimme zum feinen Verstärker wird.

Die Kraft einer eingespielten Bläser-Formation ist immer bemerkenswert. Sie kann auf eine Art mitreißen, dann aber auch wieder zur Ruhe betten, der Gelassenheit musikalischen Ausdruck verleihen. Auf dem neuen Album „Albedo“ (O-tonemusic) spielen Federspiel Erfahrung und Freude am Tun aus, geben in den zehn Kompositionen viel Spielraum für Gedanken, weil sich hier die Ereignisse der vergangenen Monate Ausdruck verschaffen. Es leuchtet hell und dunkel, es wird das Leben gefeiert wie auch der Nachdenklichkeit Raum gegeben. Federspiel agieren mit Leichtigkeit und Tiefgang, ohne Pathos, aber mit viel Gefühl.