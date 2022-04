Kopfhörer #88: Auf Entdeckungsreise mit Sasami

Kennst du einen, kennst du alle. So kann es gehen, wenn man schnell zündenden Popsternchen die notwendige Zeit nicht geben will, um sich zu entfalten. Da wird dann die Kopiermaschine angeworfen. Der größte Feind kreativer Entwicklung.

Sasami, 31-jährige Songwriterin aus Kalifornien, kennt dieses Problem gar nicht. Ihre Songs sind auch auf ihrem neuen Album „Squeeze“ (Domino) so variantenreich, dass man es manchmal nicht glauben will, dass dies wirklich alles aus einer Person entsteht. Sie rockt um die Ecke („Make It Right“), hat keinen Genierer, einem potenziellen Ohrwurm eine kantige Breitseite zu geben („Call Me Home“), so dass man am Ende fast ein wenig verstört dasitzt und die Wiederholungstaste drückt, weil man verstehen will.

„Tried To Understand“ gewinnt mit dem Charme einer folkigen Songschreiberin, während „Sorry Entertainer“ mit leicht wütenden EGitarren einen Klangkosmos zaubert, in dem sie kratzbürstig gegen den Strom schwimmt. Sasami kann vieles und das meiste überzeugend. Das fast schon experimentelle „Squeeze“ fügt sich ebenso logisch in ihr Songkonzept ein wie das Kurz-Cellostück „Feminine Water Turmoil“, mit dem sie den finalen Nicht-Liebes-Song einläutet. Da wird Sasami zur Geschichtenerzählerin, die sich auf die Ausdruckskraft ihrer Stimme verlassen kann. Am Ende gilt: Hier klingt kein Song wie der andere, und das ist gut so.

Spannend ist auch Berglind, das Soloprojekt von Giovanna Fartacek (Mynth). „Schreib es in den Sand, wir sind drauf und dran“, heißt es in „Träum lauter“ (Morinoko), einem Lied mit besonderer musikalischer Note und textlichen Gedankenwelten, die verquer daherkommen, die man freilegen muss, um das lautere Träumen von Berglind zu verstehen. „Pur, verletzlich und direkt“, heißt es im Beipacktext zum Debüt. Man könnte einfach auch sagen geheimnisvoll, aber doch aus der Mitte heraus formuliert. Stark.

Eindruck macht „Where Have You Been“ (Konkord) von Bad Ida. Garage Soul impliziert, dass die Musik der in Wien lebenden Sängerin Seele und etwas Dreck in sich vereint. Das greift in der Kategorisierung etwas zu kurz, denn in diesem Song hat auch der Blues seinen Platz, ist das anfangs behutsame Gitarrenspiel folk-rockig angehaucht und in der Stimme von Ida schwingt der Schmerz mit, weil Liebe manchmal auch wehtun kann. Ein Song voll wahrer Gefühle, der nachhaltig wirkt. Im Herbst ist das Debütalbum von Bad Ida geplant.

Wenn der Hauch der Exotik sich mit dem Hauch der guten Laune paart, dann kann dies gerade in Zeiten wie diesen echt ein Stimmungsaufheller sein. Stromae, französischer Pop-Unterhalter, serviert mit „Santé“ besagten Mutmacher. Ein Song, der mit seiner Fröhlichkeit ansteckend ist. Das Highlight aus dem aktuellen Album „Multitude“ (Polydor), bei dem es durchaus von Vorteil wäre, auch die Sprache zu verstehen.