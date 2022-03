Kopfhörer #86: Der Blues des Alters

Ob als John Cougar, John Cougar Mellencamp oder John Mellencamp – der US-Songwriter hatte stets Geschichten zu erzählen. In „Strictly A One-Eyed Jack“ (Republic) will er uns nun glauben lassen, dass er nicht nur der nette Gutmensch von nebenan ist, sondern auch seine dunklen Seiten hat.

„I Always Lie To Strangers“ – schon der Start ins Album eines Mannes, der viel gesehen und erlebt hat und nun im reiferen Alter den Blick auf das, was hinter ihm liegt, wagt, spart die Fröhlichkeit eher aus, sieht man einmal von „Chasing Rainbows“ ab, wo er die Botschaft verpackt, dass all jene, die nicht nur nach Geld (und Macht) gieren, vielleicht dafür ihr Glück finden. Aber ansonsten ist Mellencamp sehr introvertiert, um nicht zu sagen melancholisch, geprägt von der Isolation wegen eines Virus, der bei ihm offensichtlich den ganz großen Blues hervorgerufen hat.

Nicht falsch verstehen: „Strictly A One- Eyed Jack“ ist ein Folk-Rock-Album eines Musikers mit viel Erfahrung und ebenso vielen Weisheiten aus dem Leben, in dessen letztem Drittel er sich befindet, aber es hätte durchaus ein paar fröhlichere Töne vertragen. Da passt es gut, dass für drei Songs Bruce Springsteen im Homestudio von Mellencamp vorbeigeschaut hat.

Vor allem mit „Wasted Days“, einem feinen Rocksong, bei dem man seine Mitte findet und schnell die Nutzeden- Tag-Karte zieht, ist man zufrieden – und denkt darüber nach, dass man so manchen Tag vielleicht verschwendet hat. Aber ohne diese Erkenntnis könnte man die jetzigen Tage nicht mehr genießen.

Sie verlieren keine Worte und sagen doch so viel. Die vier Damen von Los Bitchos haben in ihrem musikalischen Kosmos den Blick weit geöffnet und spielen auf „Let The Festivities Beginn“ (City Slang) eine Form von unverschämt unterhaltender und mitreißender Partymusik, angesiedelt irgendwo zwischen südamerikanischer Leichtigkeit, einer Saloon-Atmosphäre, wie sie Quentin Tarantino entwerfen würde, und Pop. Es ist auch egal, welche Schublade man für die Festl-Feieranten aufmachen würde, man würde ihnen nicht gerecht werden. Daher einfach einmal „Pista (Fresh Start)“ anhören und schauen, was das mit einem macht. Sollten Sie dabei auf dem Tisch zu tanzen beginnen, so schrecken Sie sich nicht. Das ist ganz normal.

Blues und Soul aus Stuttgart

Man soll sich nicht täuschen lassen. Was da so klingt, als würde es mitten aus dem amerikanischen Westen stammen, hat seinen Ursprung in Stuttgart. Also zumindest sind Philipp Eißler (Gitarre, Gesang) und Joscha Brettschneider (Gitarre) von hier. Die beiden Brüder im Geiste sind BRTHR, die auf ihrer EP „Be Alright“ (Backseat) in entspanntem Modus und mit feinen Grooves zu einer Kopfreise über endlos lange Straßen und einsame Gegenden einladen. Die Qualität ihrer Songs zeigt sich in der Wiederholung, denn da gewinnen die Kompositionen wie der Titelsong „Be Alright“ oder das schöne „Homeward Bound“ an Güte. Gutes Songwriting, erkennbare Wurzeln in der Tradition von Blues und Soul und dank starker Bläsersektion mitreißend.

Es gibt so ein Phänomen in der Rockmusik, wonach die E-Gitarren-Bearbeiter mit breitbeinigem Stand und dem Image der „harten Typen“ zu wahren Faserschmeichlern mutieren, wenn man ihren Instrumenten den Stecker zieht. Das mag zwar nicht immer zusammenpassen, aber bekanntlich können in einer Brust schon auch zwei Herzen schlagen.

Corey Taylor, Sänger von Slipknot und Stone Sour (beide Bands liegen momentan auf Eis), hat sich für sein Solo-Projekt „CMFB…Sides“ (Roadrunner) neun B-Seiten genommen und auf ein Album gepackt, in dem die ruhigen, weil großteils akustischen Fassungen (“Kansas“, „Halfway Down“, „Home“) die Wucht von Songs wie„Shakin‘“ nehmen. Homogen ist das Album nicht, aber wie eine Playlist gut durchzuhören. Und bei „On The Dark Side“ sind die E-Gitarren zwar im Vormarsch, aber am Ende dominiert auch hier die Harmonie. Die steht auch dem gestandenen Rocker nicht so schlecht.