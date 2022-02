Kopfhörer #84: Wie jetzt? Authentisch! 

Was würdest du sagen, wenn dich keiner hört, fragt Sophia in „Wenn du die Augen schließt“ (Vertigo). Es ist eine gute Frage, ob man beim genauen Hinsehen auf sich sagen kann, ob man so ist, wie man wirklich ist. Das ist eine Sinnfrage, die vor allem, aber nicht nur junge Menschen beschäftigt. Denn es geht darum, Rollenbildern zu entsprechen, Klischees zu bedienen, Spiele zu spielen, weil man nur so den vermeintlichen Erfolg erreichen kann. Und dabei nie Gefahr läuft, das wahre Ich, die eigene Identität preiszugeben. Der eingängige Popsong von Sophia, der gelernten Goldschmiedin, spricht es klar an: Sei der, der du wirklich bist. Die Kehrseite: Das mag nicht allen gefallen. Aber noch so eine Kernfrage: Ist es wichtig, allen zu gefallen? Nein.

Zum Thema Authentizität hat auch Maeckes seine Meinung. Der deutsche Rapper thematisiert dieses Sein, das in unserer viral gehenden Welten allzuoft nur ein Schein ist. Echte Freunde braucht man gerade dann, wenn man am Boden liegt. „Pirouette“ thematisiert dieses Ungleichgewicht der Persönlichkeit auf gelungene Weise. Lässiger Song, gute Botschaft - aus dem aktuellen Album "Pool Refill" (Vertigo).

Veränderung ist das halbe Leben

Eine andere Frage stellt Wallis Bird, in Berlin lebende geborene Irin, in der ersten Single aus ihrem für Ende Mai angekündigten neuen Album „Hands“: „What’s Wrong With Changing?“. Veränderung ist das Salz in der Lebenssuppe. Wer sich nicht verändert, auf Veränderungen in seinem Denken und Handeln nicht reagiert, der tritt möglicherweise ein Leben lang auf der Stelle. Ganz abgesehen davon, dass damit der persönliche Horizont ein sehr kleiner bleiben wird.

Im schnell vereinnahmenden Rhythmus des Songs bilanziert Wallis Bird mit kräftiger Stimme und entsprechend starker Stimmung über Meilensteine ihres Lebens. Ihre Zeit in London, die sie andere Kulturen kennenlernen ließ, ihre Befreiung von Staat und Kirche, um im stark katholischen Irland offen für die Homo-Ehe einzutreten, all das hat die Künstlerin stets zu Veränderung gebracht. Es ist nichts falsch daran, denn nur mit Veränderung kommen wir weiter. Cooler Song, der ins Ohr geht und auch gleich noch den Geist bedient. Denn eines ist auch gewiss: Egal, was rund um einen im Großen und im Kleinen anders wird: Veränderung beginnt immer bei einem selbst.

Wie ist das mit der echten Liebe? Sie beginnt so richtig mit dem Ja-Wort, dem unmissverständlichen Versprechen, gemeinsam durchs Leben zu gehen, im Herzen verbunden, auch wenn nicht immer die Sonne scheinen kann. Die Hochzeit ist Ausdruck dieser besonderen Verbindung zwischen zwei Menschen, bei der so viel Gefühl in der Luft liegt, dass einem die Herzen fast erschlagen können. Warum mir das gerade eingefallen ist? Weil es da den Film „Marry Me“ gibt, zudem Jennifer Lopez den Soundtrack geliefert hat, weil sie auch die Hauptrolle darin spielt. Und was gibt es darauf zu hören? Viel Herzblut und viele Rhythmen, die das spanische Blut in einem in Wallung bringen können. „Pa Ti (For You)“ macht auch jede coole Party zum garantierten Heuler. Die passende leichte Pop-Muse für eine romantische Komödie. Kurzinhalt gefällig? Jennifer Lopez spielt eine Popdiva, die bei ihrer Live-TV-Hochzeoit einen anderen heiratet und Gefühle für ihn entwickelt. Wie ist doch der deutsche Titel von „Marry Me“?: „Verheiratet auf den ersten Blick“. Noch Fragen?

Alynda Segarra ist Hurray For The Riff Raff und macht sich so ihre Gedanken über das Leben, die Welt an und für sich. In „Nightqueen“ aus der zweiten Hälfte ihres neuen Albums „Life On Earth“ (Nonesuch) trifft sie den Nerv der Zeit. Im langsamen Wiegeschritt ihres speziellen Elektro-Pop-Sound fokussiert sie alles auf den Text. „Wenn die Welt mich nicht finden kann, dann lasse ich alles hinter mir“, singt sie da im Refrain - und das geht tief unter die Haut.

Und am Ende noch einmal zurück zur Authentizität. Wie muss man es verstehen, wenn ein Künstler einen gewählten Namen (Lions Head) abstreift, um auch als Songwriter der zu sein, der er privat ist? So geschehen beim in Manhattan geborenen Sänger und Songwriter Ignacio Uriarte, der jetzt als Iggy keine Unterschiede mehr macht. „This Is Iggy“ (Columbia) heißt folgerichtig auch das Album, auf dem sich der junge Mann als kleiner Verführer erweist, wenn es darum geht, mit Leichtigkeit ins Zentrum der Gehörnerven vorzudringen. Mit „Crocodile“ und „Miss You“ ist ihm das auch gelungen. Vielleicht, weil er jetzt so Musik macht wie er auch privat fühlt...