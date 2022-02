Kopfhörer #81: „Was wäre ich ohne Hildegard?“ 

Vor 20 Jahren, am 1. Februar 2002, starb Hildegard Knef. Da war Madeleine Joel noch ein Kind, wuchs in Langenstein auf und wäre wohl nie auf die Idee gekommen, dass sie als junge Frau eines Tages der großen Hildegard Knef eine Hommage widmen würde. Die in Linz geborene Sängerin und Saxofonistin, die in Wien lebt, hat sich mit dem Album „Alles oder nichts“ einen langjährigen Traum erfüllt. Im Interview spricht sie über die Knef und über sich.

Wie kommt eine junge Frau dazu, sich mit Hildegard Knef zu beschäftigen?

Es war ein Zufall. Ich war Anfang 20, als ich bei einem Konzert als Überraschung für einen Gast im Publikum mit „Für dich soll es rote Rosen regnen“ ein Lied von Knef gesungen habe. Das Lied habe ich natürlich gekannt, es ist ein Evergreen. In der Vorbereitung darauf entdeckte ich plötzlich andere Lieder von ihr wie „Du hast mir so gefehlt“ und fand sie cool. Ich bin eine Jazzerin, liebe Swing und Bigband-Sound. So bin ich hinein gekippt in das Knef’sche Liedervermächtnis. Mittlerweile kenne ich wirklich fast alles von ihr, habe mich aber nicht nur mit den Liedern, sondern auch mit der Person beschäftigt, denn das gehört dazu, wenn man eine Hommage gestaltet. Der Respekt zur Person ist ein ganz wichtiges Thema.

Jetzt gibt es das Album „Alles oder nichts“ und ein Konzertprogramm, das ab März auf der Bühne zu erleben sein soll. Was war da Ihr Antrieb?

Ich möchte dem Vergessen entgegenwirken. Ich möchte die tolle Musik, die schönen Songs und die schönen Texte, die teilweise von Knef selbst geschrieben worden sind, wieder aufleben lassen und an eine wundervolle Künstlerin erinnern. Und an ihre Lieder.

Was kann man von Hildegard Knef lernen und was haben Sie aus der Beschäftigung mit der Person und den Liedern für sich an Erfahrungen herausgezogen?

Dass man definitiv seinen Träumen mehr Energie und Aufmerksamkeit schenken soll als den Ängsten. Hildegard Knef sagte von sich selbst, eine sehr ängstliche Person zu sein, aber sie hat konkrete Ziele gehabt und diese immer verfolgt. Sie hat sich nicht davon abbringen lassen, auch wenn andere gemeint haben, sie soll das sein lassen. Sie hat es gemacht. Konsequent. Unbeirrt. Das kann ich total von ihr mitnehmen, weil das auch meine Überzeugung ist. Ich habe einige Parallelen zwischen usn finden können. Ich gehe meinen Weg unbeirrt und folge meinen Träumen.

Haben Sie Ihre Träume schon erfüllen können, denen sie folgen?

Natürlich, das mache ich die ganze Zeit. Träume sind für mich auch Ziele, die man sich setzt und erreicht. Ich habe einige Ziele erreicht, aber eben dieses Knef-Projekt ist ein jahrelanger Traum von mir und wenn es jetzt auf die Bühne kommt, dann wird der erste Auftritt der sein, wo ich überglücklich bin. Ich komme dem Traum immer näher.

Ich finde es großartig, wie man Lieder, die so bekannt sind, in ihrer Grundstruktur belässt, wie sie sind, und ihnen doch eine eigene Note mitgibt. Wie leicht oder wie schwer war das für Sie und für die Band?

Ich möchte an eine Künstlerin erinnern, aber dabei gleichzeitig zeigen, wer ich bin. Die Idee, Coverversionen zu singen, hatte ich nie im Kopf. Das hat Hildegard Knef auf ihre Art und Weise großartig gemacht. So war es klar, dass man das ändern muss, aber der Kern bleibt immer gleich. Ich singe die Melodien genauso wie sie Knef gesungen hat, aber der ganze Mantel, die Präsentation ist modern und frisch. Es war schwierig, zehn Lieder auszuwählen, das war eine reine Qual für mich. Die Lieder habe ich meinem Arrangeur und Pianisten Rob Barged weitergeleitet, meine Inputs zu Stilistik und Solis mitgegeben. Rob hat so eine Seele, es ist ganz große Kunst, was er daraus gemacht hat. Damit habe ich nichts zu tun. Ich muss es wiedergeben, interpretieren, authentisch rüber bringen, aber ohne Rob wäre das Ganze nicht so schön geworden. Die ganze Band ist ein Wahnsinn. Ich habe mir die Besten zusammengesucht, alles Hochkaräter, wir funktionieren zusammen einfach wundervoll. Ich vorne, meine Hildegard im Rücken und es macht irrsinnig viel Spaß. Was wäre ich ohne meine Hildegard? (lacht) Es passt perfekt.

Es hört sich auch so an, weil Ihr auch eine so große Harmonie gemeinsam ausströmt. Man spürt, dass es allen ein Anliegen ist, das zu spielen...

Ich wollte eine fixe Band haben, deren Grundidee ist, dass keiner austauschbar ist. Die Arrangements sind sehr verjazzt, die Knef-Originale waren alle im Swing-Stil. Das wollte ich musikalische brechen, verschiedene Stile bedienen und natürlich sollen auch meine Musiker ihren Raum für Soli bekommen. Zudem singe ich nur, ich spiele auch bei einigen Songs das Saxophone.

Wie viel Harmonie brauchen Sie generell um sich?

Ich bin ein absolut reflektierter Mensch und ich brauche die Harmonie. Wenn ich mir die Personen aussuchen kann, dann schaffe ich mir ein Umfeld, das aus Liebe, Respekt und Wertschätzung besteht. Anders geht es für mich nicht. Ich war schon oft mit Situationen konfrontiert, da kannst du dir die Kollegen nicht aussuchen. Da bin ich dann schon so cool, dass ich das ausblenden kann, und so gut singe und spiele, wie ich es kann, weil ich den Job sehe.

Harmonieliebende Menschen haben oft auch das Problem, dass sie dann angreifbar sind, enttäuscht werden können. Nehmen sie das in Kauf?

Ich empfinde es als Segen, dass ich so harmoniebedürftig bin, immer auf der Suche nach Liebe (lacht) bin. Nicht nach Anerkennung, sondern nach Liebe und Wertschätzung. Ich behaupte auch grundsätzlich, dass ich nicht streite, sondern nur erkläre, warum ich recht habe. Ich weiß, der Grat ist schmal. Ich kenne die Situation, wo man blockiert ist, wo dir die Disharmonie einfährt, weil du eine Person nicht magst. Ich bin sehr sensibel. Und natürlich muss ich aufpassen, dass diese Gutmütigkeit nicht ausgenützt wird. Da habe ich schon in den vergangenen Jahren gelernt. Vertrauen ist gut, Abwarten ist besser. Am Anfang werden dir immer Rosen versprochen. Dem sollte man nicht immer gleich blind vertrauen. Das ist ein guter Ansatz.

Gab es den einen Moment, wo Sie gewusst haben, dass Musik Ihr Leben sein wird?

Ganz klar Ja. Ich habe relativ spät mit dem Saxofonspielen begonnen, da war ich 14 Jahre alt. Wie ich in das Saxofon und in die Musik so hineingekippt bin, da habe ich relativ schnell gewusst, ich möchte Musikerin werden. Das habe ich dann auch in der Schule zu einer Professorin gesagt und ich kann mich heute noch an den leichten Schmunzler von ihr erinnern. Für mich war eine ziemlich klare Entscheidung. Nach der Unterstufe in der Körnerschule in Linz bin ins Gymnasium Perg gewechselt, weil es dort einen musikalischen Schwerpunkt gab. Mit 16 Jahren habe ich dann das Vorbegabtenstudium an der Bruckneruni begonnen.

Saxofon ist nicht das klassischste aller Instrumente, denen man sich als junge Frau widmet. Wie hat Sie das Saxofon erwischt?

Ich habe mit dem Gitarrenspiel begonnen, als ich sechs oder sieben Jahre alt war, habe Trommelkurse besucht. Alle in Langenstein, wo auch aufgewachsen bin, haben das mitbekommen. Wenn der Wind gepasst hat, haben es alle gehört. Das war nicht immer schön, glaube ich. Aber ich habe mich stets bemüht. Ich kann es ganz ehrlich nicht sagen, warum mir das Saxofon eingefallen ist. Es war ein Geistesblitz in der Nacht. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe gesagt: Ich möchte nächste Woche Saxofon lernen. Als ich gefragt wurde wieso, meinte ich, dass ich es einfach will. Dann haben wir einen Privatlehrer gesucht, der sehr jazzaffin war und der mich in die Jazzmusik hineingezogen hat. Ich war begeistert davon.

Sie leben seit sechs Jahren in Wien. Woran macht sich die Oberösterreicherin in Ihnen noch bemerkbar?

Ich würde sagen, in der Sturheit (lacht). Und natürlich kommen in meiner Redensart immer wieder Worte vor, die oberösterreichisch sind. Ich komme aus einem Haus der Zitate und Sprüche, meine Oma zitiert immer und diese Sprüche, die man ab dem 5. Lebensjahr mitbekommen hat, vergisst man auch nicht.

Zum Beispiel?

Über’s Wetter kann man nur redn. Da ich am Land aufgewachsen bin, trage ich eine ewige Bodenständigkeit in mir. Von hier habe ich sehr viel Ruhe mitbekommen. Da war nichts los. Ich war auch kein Partykind. Ich war nicht bei der Blasmusik, nicht bei der Jugendgruppe, ich war Einzelgängerin und bin es bis heute, auch wenn ich sehr sozial bin und es liebe, mit Menschen zu sein.

Sie wirken aber nicht wie eine Einzelgängerin.

Ich liebe es zu berichten, zu erzählen, offen und warmherzig zu sein – aber ich bin immer wieder mit mir selbst und meinen Gedanken konfrontiert. Ich habe immer ein wenig anders und sehr eigenständig gedacht. Das meine ich mit Einzelgängerin. Ich schließe mich nicht der großen Blase oder dem Strom an, ich gehe sehr gerne meinen eigenen Weg.

Wo führt Sie dieser Weg in naher Zukunft hin?

Ich bin eine Person, die Schritt für Schritt geht. Ich hoffe, dass das Knef-Programm ein Erfolg wird, indem es ein gewisses Publikum erreichen kann, die auf unsere Art der Interpretation stehen. Jetzt müssen wir auf die Bühne und müssen überzeugen und dass wir ein gutes Feedback bekommen. Die Konzerte würden wir 2023 schon gerne Richtung Deutschland und Schweiz ausweiten. Ich möchte, dass das nicht nur ein Bandprojekt von kurzer Dauer ist. Ich habe so viele Lieder, die ich gerne singen würde, vielleicht gibt es ein zweites Album mit Knef-Songs, Vokalduette zum Beispiel, denn es müsste einen anderen Charakter haben als „Alles oder nichts“. Und dann will ich natürlich gesund und mir treu bleiben. Ich möchte meinen Weg unbeirrt weitergehen, egal wie die Kritik auch ausfällt. Ich muss damit umgehen, dass Menschen das, was ich mache nicht gefällt. Das muss ich akzeptieren, auch wenn ich es nicht verstehen muss. Hildegard Knef hat einmal gesagt: Wenn du mit der Kunst verheiratet ist, dann hast du die Kritik zur Schwiegermutter.

Haben Sie eigentlich überlegt, das Album aufgrund der Corona-Pandemie nach hinten zu verschieben oder war das kein Thema?

Der Veröffentlichungstermin ist schon verschobener (lacht). Ich muss ehrlich sagen: Mich interessiert es nicht mehr, das Album noch einmal zu verschieben. Ich wollte es jetzt veröffentlichen, auch weil es zum 20. Todestag von Hildegard Knef passt.

Für Künstler ist Corona sicher mehr Fluch, weil Konzerte nicht möglich waren. Wie hat sich die Pandemie für Sie ausgewirkt?

Ich habe die Lockdowns total nutzen können für meine persönliche und künstlerische Weiterentwicklung. Wäre das nicht passiert, hätte ich gewisse Projekte nicht gestartet, wie mein Trio Autobiographie. Das habe ich nur machen können, weil eben nichts war. Und man ist mit sich selbst konfrontiert. Es hat nichts gegeben. Keine Ablenkung. Ich habe die Zeit gut nutzen können. Jetzt ist es aber so, dass es schon sehr lange dauert. Ich bekomme mit, dass die Luft schon heraus ist, sowohl bei den Künstlern wie bei den Zuhörern – in allen Sparten. Alle Menschen sind schon genervt von der Situation, weil wir zu lange in der Ungewissheit leben müssen. Das drückt schon aufs Gemüt. Die ersten Konzerte mit meiner Knef-Band sind für Mitte März angesetzt, das ist immer noch mit einem Fragezeichen versehen. Das ist schon der Fluch, weil eine gewisse Sicherheit würde ich schon gerne haben wollen. Die kann man aber nicht herzaubern. Im Sommer bin ich optimistisch, dass die Konzerte stattfinden können.

Infos: madeleine-joel.com