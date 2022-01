Die Mailänder Indiepop-Band erzählt auf „The Life & Death Of John Doe“ (CD Baby) die Lebensgeschichte eines Menschen wie du und ich. Vom ersten bis zum letzten Tag auf der Welt, von den Wünschen, Lieben, Leiden, Erfahrungen und Erwartungen bis zur Erkenntnis am Ende im Rückblick auf das, was war, erstrecken sich die elf Kompositionen, die auch musikalisch die verschiedenen Phasen im Leben widerspiegeln.