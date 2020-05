Kopfhörer #8: Eine Session mit Bowie

David Bowie war außergewöhnlich. In vielerlei Hinsicht. Der vor vier Jahren verstorbene Musiker hat der Welt Hits für die Ewigkeit beschert und sich gleichzeitig nie auf seinem Ruhm ausgeruht. Er erfand sich stets neu, setzte Trends, wagte sich auf neues Terrain und blieb dabei stets einzigartig. Wie wohl er auch stets erkennbar war. Sobald man Bowie singen hört, weiß man, wem diese Stimme gehört.

So wäre man beim Blind-Test der EP „ChangesNowBaby“ sehr rasch auf der richtigen Fährte.

Die bislang unveröffentlichte, im November 1996 entstandene Probe für Bowies Konzert im New Yorker Madison Square Guarden zu seinem 50. Geburtstag, hat diesen vertrauten Charakter, den Sessions so an sich haben. In ihnen schwingt im besten Fall die Augenblicklichkeit des Geschehens mit.

Am 8. Jänner 1997 wurde die akustische und daher besonders intensive Session von der BBC ausgestrahlt. Mit Perlen wie „Quicksand“ oder „The Supermen“. Und sehr speziellen Versionen bekannter Songs wie „The Man Who Sold The World“ oder „Aladdin Sane“.

Das Gefühl, praktisch mitten drin zu sitzen, wenn ein Konzertprogramm Fahrt aufnimmt, mit Leben erfüllt wird, bestärkt den Eindruck, dass es Bowie mit seiner Musik immer sehr ernst gemeint hat und sich nicht vereinnahmen ließ.

David Bowie „ChangesNowBowie“ (Parlophone)

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at