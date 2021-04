Kopfhörer #47: Brückenschlag zwischen Springsteen und Indie-Rock

Denn der Songwriter hat eine starke internationale Prägung, nichts urösterreichisches an sich. Wenn er über seine Heimatstadt singt („Vienna“), dann glaubt man mehr einem Amerikaner auf Besuch, den einem hier lebenden Österreicher zuzuhören. Er selbst spricht von einem Brückenschlag zwischen dem Bruce Springsteen der frühen Jahre und Indie-Rock moderner Prägung, wenn er seiner Musik ein Etikett verleihen will. „Be My Redeemer“ (Feber Woll Records) hat die prägnante Gitarre und die erzählerische Stimme als Stilmittel, die Spiegl eine Intensität verleiht, an der man die Ernsthaftigkeit seines Tuns festmachen kann. An seiner verletzlich klingen Stimme kann man phasenweise den Schmerz regelrecht spüren, den er in seinen Betrachtungen des (jungen) Lebens zwischen Hoffnungen, Sehnsüchten und der bitteren Realität anschlägt. Viel Moll, wenig Dur – und vor allem kein behübschtes Soundkleid, sondern ein auf das Notwendigste reduzierter Geschichtenerzähler, der von Inhalt mehr hält als von schmucker Verpackung.

