Kopfhörer #26: Sechs Männer und eine stimmige Leidenschaft

In den bewegten Zeiten von Corona ist es nicht leicht, ein gut gelaunter Mensch zu bleiben. Da hilft es, wenn einem der Schmäh nicht ausgeht. Der ist bei der Gesangskapelle Hermann ohnedies Programm - und das mit Niveau.

Das stark oberösterreichisch besetzte Vokalensemble zeigt auf den zehn Liedern von „Alles Tango“, wie viel Stimmung man mit Stimmen machen kann. Und mit wie viel Leidenschaft und Humor aus dem Leben gesungen werden kann, wo die Liebe und die Sehnsucht stetige Begleiter sind.

Das aktuelle Album, mit dem das Sextett mit Verspätung live unterwegs ist - die Frühjahrstour wurde wegen Corona auf Herbst verschoben und hätte nach dem heutigen Auftritt in Linz noch drei Termine in Wien vorgesehen -, ist das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses. „Wir spielen gerne mit Überschriften“, sagt Bernhard Höchtel. Da ist zum Beispiel der Veganer. Oder der Schaffner. Oder der Lederhosenking. So entstehen dann die mit viel sprachlichem Witz und musikalischer Finesse angereicherten Songs, die mächtig Wirkung machen.

Die ausgebildeten Absolventen der Linzer Bruckner-Universität haben eine poppige Schlagseite, die Ohrwürmer wie das grandiose „Leistungsträger“ schafft, die man noch Stunden nach dem Hören vor sich hin summt. Es geht aber auch romantisch (“Dass Liebe is“) und leicht verboten (“Freibad“). Jeder hat seinen Tellerrand, hinter dem es erst interessant wird, wie es so passend heißt.

So mag die Gesangskapelle Hermann in keine stilistische Schublade passen, was aber nichts macht, wenn man „Musik für die ganze Familie“ macht, wie Höchtel erklärt. Wer dann noch gerne schmunzelt, ist bei den sechs Stimmakrobaten zu hundert Prozent am richtigen Ort. „Wir singen keinen Schenkelklopfer, dessen sind wir uns bewusst“, sagt Höchtel. „Aber wir wollen schon schmunzelnde Gesichter mit unserer Musik erzeugen.“

Dieses Schmunzeln lösen sie gekonnt aus, man höre nur beim „Scheniara“ nach. Und dieses Schmunzeln braucht es derzeit auch in einer gehörigen Dosis. „Alles Tango“ ist dafür ideal - und nicht rezeptpflichtig.

Gesangskapelle Hermann „Alles Tango“ (OMdrom Music)

Konzert: 30. Oktober, 19.30 Uhr, Brucknerhaus Linz

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at