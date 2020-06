Kopfhörer #19: Der Sound für den Sommer

Schon nach den ersten Takten von „Ritmo“, dem Opener des neuen Albums der Black Eyed Peas, fühlt man sich wie im Club, am Strand oder im Garten – jedenfalls in der Freizeit, und der Körper schwingt zum Sound, bei dem man einfach mit muss.

Das Musikerkollektiv mischt hinlänglich bekannte Hit-Melodien wie „U Can’t Touch This“ oder „Rhythm Of The Night“ in seine Songs ein und macht sein ganz eigenes Ding daraus. In der Wahl ihrer musikalischen Gäste beweist das Trio auch das zielsichere Händchen für jene Musik, die jede laue Party augenblicklich in Schwung bringen kann.

Da ist J Balvin ebenso mit von der Partie wie Maluma, Shakira fühlt sich in „Girl Like Me“ hörbar verstanden und zu Hause, mit El Alfa hört sich der Beat zu „No Manana“ noch einmal mitreißender an und French Montana kennt sie auch, die nach Sonnenöl riechende Rhythmik.

„Translation“ ist das Album zum Sommer. Wenn schon nicht in Urlaub fahren, dann den Urlaub nach Hause holen. Daumen hoch, auch wenn zum Ende hin das Album dann doch auch Längen zeigt.

Das Finale hat mit „News Today“ aber noch einen Song zu bieten, der angesichts der Corona-Pandemie das Außergewöhnliche unserer Zeit anspricht, ohne Pathos und ohne Besserwisserei. Die Black Eyed Peas formulieren es in diesem Song treffend und richtig: Alle Menschen sitzen im selben Boot, egal welchen Alters, welcher Herkunft, welcher Hautfarbe.

Black Eyed Peas „Translation“ (Epic)

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at