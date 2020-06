"Bei all dem Müssen habe ich für das Leben keine Zeit. Was bedeutet Leben, wenn man nichts erreicht“, singt Nina Fleisch in „Ich brenne“. Sie läuft und gibt nicht auf. Das ist gut so. Denn Nina Fleisch hat ihrem musikalischen Tun einen (Album-)Namen gegeben, der schnell in die Irre führen könnte. Denn das „Wunderland“ wähnt man in der Schlagerkiste, doch dort hat die Vorarlbergerin überhaupt nichts verloren. Nina Fleisch ist auch keine Popsängerin, die sich