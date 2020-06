Kopfhörer #15: Der etwas andere Kuschelrocker

Rhode, 19-jähriges Songwriter-Juwel aus Wien, legt mit seiner EP „I Miss Having Sex With U“ bemerkenswerte drei Songs hervor, aus denen mit der herzerweichenden Ballade „September 2018“ einer besonders hervor sticht. „I’m feeling all the love that you wanted to have, I’m thinking about the pain that you left in my head“ heißt es das im Refrain. So bittersüß kann nur ein von der Liebe Gebeutelter seine Gefühlswelt beschreiben.

„Kuschelrock für heimliche Tänzer“ nennt er die Musik seiner EP, die während der Corona-Quarantäne entstanden ist. Mit Gitarre und seiner bestimmenden Art zu singen, legt er seine Emotionen anhand von Erinnerungen aus der Zeit vor dem großen Lockdown offen. Ehrlich und schonungslos, musikalisch aber nicht nur auf viel Harmonie gedrillt, sondern auch angriffig, wie in „Can U Imagine?“, wo er zwei Minuten lang gesanglich wie musikalisch ans Limit geht, um seine Botschaft an die Frau und vielleicht auch an den Mann zu bringen.

Und der dritte Song im Bund, „Dance With Me (Now!)“ ist so ein Zwischending. Das Stück für die Tänzer unter den Kuschelweichen, für die chilligen Schrittmacher, denen die Party näher ist als die gemütliche Zweisamkeit vor dem offenen Kamin.

Dass Helmut Rhode das alles kann, ist ein Ausdruck seines Talents, für das der 19-Jährige Wiener mit lateinamerikanischem Blut in seinen Adern nun offenbar genau das richtige Ausdrucksmittel gefunden hat. Sehr stark - und ein Versprechen für die Zukunft.

Helmut Rhode „I Miss Having Sex With U EP“ (Rhythm & Poetry)

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at