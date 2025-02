Kopfhörer #130: Noah und die Lieder anderer Leute

Es sind Lieder, die schon das Prädikat "besonders" verdienen, die sich der Songwriter aus Winnipeg für sein neues Album vorgenommen hat. Mehr noch: Es sind teilweise echte Klassiker.

Berührungsängste vor großen Namen hatte Noah Derksen hörbar nicht. Bob Dylan, Leonard Cohen, U2 - von ihnen hat er sich Songs geliehen, um sie in sein Folk-Umfeld zu transferieren. Es ist kein Diebstahl, wie der Titel des Albums vermuten lassen könnte. Vielmehr ist es eine Verneigung vor großartigen Songwritern und ihren Liedern, deren Essenz Derksen belässt und trotzdem mit seiner wunderbaren Stimme in exzellenten Interpretationen ihre Wirkung noch steigert.

Ob Dylans "Don't Think Twice, It's All Right" oder Leonard Cohens "If It Be Your Will" - die Texte werden durch Derksen noch intensiver in den Mittelpunkt gestellt, bekommen mehr Aufmerksamkeit und finden in seinem musikalischen Selbstverständnis ihren Platz.

Macy Grays Super-Hit "I Try" bekommt in der Fassung des Kanadiers noch eine edle Note dazu, "I Still Haven't Found What I'm Looking For" von U2 wird zur feinen Erzählung, die ganz ohne Bombast verständlich macht, warum dieser Song Kult-Charakter hat.

Demut und Respekt

Der Zugang von Noah Derksen, der von großer Demut und Respekt vor den Originalinterpreten geprägt ist, macht "Stolen Serenades" zum reinen Vergnügen für Folk-Pop-Liebhaber. Nebenbei lassen sich dabei auch Perlen wie Jackson Browne's "These Days" oder "Look At Miss Ohio" von Gillian Welch entdecken. Selbst beim tausend Mal gehörten Bee Gees-Klassiker "To Love Somebody" schafft es Derksen, dass man ihm zuhört, als würde es das erste Mal sein, dass man mit diesem Song Bekanntschaft macht.

Wie bei den Originalen gilt: Das Diebesgut hat auch bei Derksen zeitlose Eleganz und Wirkung.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber