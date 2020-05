Es fehlt viel in diesen bewegten Zeiten. Die Nähe, die Begegnung, die Umarmung und das Gefühl, ein Kollektiv zu sein. Letzteres ist unter anderem in Konzerten zu erleben. Das Bühnenerlebnis, für das Musiker leben und dass das Publikum so unterschiedlich es auch sein mag, für ein, zwei Stunden in einem Flow vereint, der alle Differenzen überbrückt - das ist und bleibt besonders.