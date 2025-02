Kopfhörer #129: Anna singt für die Seele

Die Ruhe, die Kraft verleihen soll, ist bei der britischen Songwriterin Programm. Ihre Nachdenklichkeit, ihre Verletzlichkeit mündet auf ihrem neuen Album „You & I Are Earth (City Slang) in zehn Songs, die zärtlich und sanft über das Leben in einer schnellen Zeit mit einem gehörigen Maß an Selbstinszenierung erzählen, in dem immer Platz sein muss für einen selbst.

Es sind berührende Momente, die einem da begegnen. Wenn sie in „Lighthouse“ darüber sinniert, wie wichtig der eine Mensch sein kann, der immer für einen leuchtet, geht das so tief wie das entspannte, auf den Inhalt fokussierte „I Reach for You in My Sleep“. Wenn sie am Ende dann „The Rest of Our Lives“ singt, hängt man an ihren Lippen, will zuhören, will verstehen und tut das letztlich. Da schließt sich auch der Kreis der Lieder, der mit der Ode an die Zärtlichkeit („Talk to Me“) begonnen hat.

Anna B Savage hat hier ein feinsinniges Album voll Intimität geschaffen, das vielleicht in der grellen Welt der Lichtblitze als völlig aus der Zeit gefallen wirken kann, aber gerade deshalb so wichtig und so gut ist. Eine musikalische Seelenmassage, bei der man die Augen schließen und die Welt da draußen für ein paar Momente vergessen kann.

Zudem aktuell im Kopfhörer

Folkshilfe „Weit weg“

Die Welt bewegt sich auch ohne mich. Ein Gedanke, der am Beginn eines Songs steht, der mehr als nur Gedankenmodell sein sollte. Wenn draußen die Welt kracht und ächzt, die Wahnsinnigkeiten samt ihren irdischen Vertretern das Vorstellbare weit übertroffen haben, braucht die menschliche Seele eine Auszeit. „Weit weg“ ist der Song zur Flucht in ein entspanntes Leben, wie es sein könnte, wenn man nicht ständig hören müsste, was sich draußen tut. Der Ohrwurm in bester Folkshilfe-Manier ist Vorbote für das Album „bunt“, das Ende April erscheinen wird.

Jo Halbig „Wie ein Kind“

Geradeheraus, schnörkellos in Sound und Inhalt führt uns Jo Halbig vor Augen, dass es wunderbar ist, die Welt wie ein Kind zu sehen. Ein erfrischender Liebes-Popsong.

The Black Keys „The Night Before“

„Es lebt ganz vom Groove“, sagt Dan Auerbach, Hälfte der Black Keys. Es ist in diesem Fall ein leicht ansteckender, flotter Popsong, der angeblich in 30 Minuten im Kasten war. Da fliegen die Funken der Freude.

Kingfishr „Man On The Moon“

Irland war immer schon ein guter Boden für gehaltvolle Pop- und Rockmusik. Kingfishr treffen mit „Man On The Moon“ mitten ins Herz des Melodiesüchtigen, der sich an diesem Song nicht satthören kann. Mitreißend!

Later. „What Are We Doing Here“

In den fünf Minuten, mit denen die französische Indie-Pop-Band ihr zweites Album „Golden Bay“ (Cookie Records) beschließt, findet sich all das, was den Sound von Later. ausmacht. Eine von Anfang bis Ende dominante Gitarre, die sich auf einem coolen Elektronik-Pop-Teppich ausbreitet, vermeintlich verschiedene Welten organisch verbindet und zu einer Einheit macht. Der finale Song des Albums, das wie eine Reise aufgebaut ist, vermittelt den Eindruck, jenes Reiseziel erreicht zu haben, an dem man sich genüsslich entspannt und seinen Tagträumen nachhängt.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber