Kopfhörer #128: Der Name Avsenik verpflichtet

Er sehe den Namen Avsenik nicht als Last, sondern als Verantwortung, sagt der 33-jährige Musiker im OÖN-Gespräch. „Die größte Verantwortung liegt in der Qualität der Musik, denn Opa war immer sehr vorsichtig, wollte nicht vulgär werden.“ So ist es seinem Enkel wichtig, dass der Name nicht ruiniert wird. „Opa hat nie große Shows gemacht, die Show war immer die Musik.“ Dieses Erbe sei Verpflichtung.

Seit 15 Jahren ist Saso Avsenik mit „seinen“ Oberkrainern unterwegs und erfreut ein großes Publikum. Der Sound spricht auch die Jungen an. Worin liegt das Geheimnis der Oberkrainer-Musik? „Der Sound ist besonders, weil er ein Hybrid zwischen alpenländischer Musik mit Akkordeon sowie Jazz, Swing und Rock ist. Das ist Tanzmusik, denn Opa hat für die Leute im Wirtshaus zur Unterhaltung gespielt.“

Der Enkel nutzt die neue Studiotechnik für den alten Sound und ist inhaltlich etwas frecher als der Opa. Das lässt sich an Titeln wie „Hallo kleine Maus“ ablesen, von dem es einige Remixe und sogar eine japanische Version gibt. Millionen Streams geben dem Weg des jungen Avsenik recht. Was Stilfragen betrifft, zieht er den Vergleich zum Essen: "Man muss alles probieren, alles andere ist Geschmackssache."

Ist es nach 15 Jahren immer noch schön, ein Musikant zu sein? "Ja", sagt Saso Avsenik, "es ist nicht nur ein Beruf, es ist ein Lebensstil." Er sei glücklich, dass seine Familie seinen Lebensstil mittrage. "Es gibt ganz viel Musik in unserem Haus."

Inspirieren lässt sich Saso, Vater von zwei Töchtern, zu denen sich bald ein Sohn gesellen wird, von „Einflüssen aus der ganzen Welt“. Das Wichtigste sei, dass ihm die Musik gefällt. „Nur so kann ich sie authentisch auf der Bühne spielen.“

Wo die Tradition im Spiel ist, sind Begriffe wie Heimat und Nationalismus heute schnell zur Stelle. Avsenik, der Slowene, schaut natürlich wie viele andere auch auf das, was in vielen Ländern der Erde passiert. "Es geht darum, dass alles im Rahmen bleibt", antwortet der 33-Jährige auf die Frage, wie er die Vereinnahmung des Heimatbegriffes sieht.

"Natürlich haben wir Lieder über die Heimat in unserem Programm, sagen da aber, dass alle willkommen sind, schaut auf die Natur, die Berge. Das ist Inspiration. Auf der anderen Seite ist es gefährlich, weil die Leute durch die Politik polarisiert werden. Das war auch bei den Wahlen in Slowenien so", sagt Avsenik und erinnert daran, dass man die Musik seines Opas seinerzeit im Radio schon verbieten wollte. "Er hat Dorfmusik gespielt und sah in der Ablehnung des Radios eine Herausforderung. Er hat erfragt, was er tun müsse, um gespielt zu werden, und bekam als Antwort: Gute Qualität und gute Texte." Er nahm diesen Faden auf und holte sich als Autodidakt die besten Musiker und die besten Textdichter ins Boot. "Er war ein ehrlicher Musiker mit originellen Ideen."

Das wird man im Zuge der aktuellen Tournee am 3. April auch in Linz erleben können. Zu erwarten sind „zwei Stunden klassischer Oberkrainer-Sound in bester Ausführung“. In seiner Oberkrainer-Gruppe ist übrigens auch der Papa als Gitarrist mit von der Partie. Der Name Avsenik verpflichtet eben.

Konzert: „Hey! Saso! Spiel uns eins“, Saso Avsenik & seine Oberkrainer, 3. April, 20 Uhr, Brucknerhaus Linz

