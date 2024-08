Kopfhörer #122: Beseelt vom Leben

Er ist 25 Jahre alt und damit eine Stimme einer Generation, die sich in diesen unsicheren Zeiten manchmal etwas verloren fühlt. Keine Orientierung. Keine Sicherheit. Der Sohn einer Iranerin und eines Schweizers hat zwar kein Patentrezept für bessere Zeiten zu bieten, aber in seiner Musik schwingen die großen Gefühle und die Hoffnung mit, dass die Liebe am Ende immer stärker ist als alles andere.