Iggy Pop hat keine Lust auf Ruhestand

"Every Loser" heißt das 19. Album des ewigen Rabauken, der sich gerne das Hemd vom Körper streift, um mit nacktem Oberkörper zu untermauern, dass er immer noch ein Rebell ist. Seinem Körper sieht man die Jahre mittlerweile auch an den Falten an, aber wer wie Iggy Pop zeitlebens gegen das Gewohnte, das Erwartete auftritt, bleibt auch im optischen Ausdruck seinem Stil treu. Markenpflege nennt man das.

"Frenzy", der Opener seines neuen Albums, poliert da die Marke Iggy Pop auch gleich einmal ordentlich auf Hochglanz. Ein gewaltiger Rocksong voll Energie und klarer Botschaft an all jene, die meinen, der alte Mann sollte die Parkbank der Rockbühne vorziehen. Er sei "on fire" und keineswegs im Ruhestand, richtet er allen Kritikern aus. Das hätte er gar nicht extra betonen zu müssen, die Wucht des Songs bläst einen förmlich um.

Was folgt ist eine kompetente, sehr gelungene Sammlung von Songs, die dem Namen Iggy Pop gerecht werden, keine großen Überraschungen bereit halten. In das wunderbar leichtgängige "Strung Out Johnny" kann man sich so richtig schön fallen lassen, "Modern Day Ripoff" klingt wie eine Verneigung vor den Stooges-Zeiten, mit denen Iggy Pop auch Rockgeschichte geschrieben hat, und auf "Morning Show" gibt er mit tiefer Erzählstimme den Erfahrenen, der genug Geschichten aus und über das Leben zu erzählen hat. Spätestens da hat der 75-Jährige die volle Aufmerksamkeit. "Morning Show" ist wahrscheinlich der beste Song eines Albums, das bis zum finalen "The Regency" den Weg von Qualität und Glaubwürdigkeit nie verlässt - auch wenn der ewige Punk das vielleicht so nicht gerne hören wird.

Iggy Pop "Every Loser" (Atlantic)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz