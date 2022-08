Frequency-Festival startet bei Traumwetter

Bei beinahe tropischen Temperaturen - laut Veranstalter Harry Jenner "bestes Wetter" - ist das Event in St. Pölten nach zweijähriger Corona-Pause heute, Donnerstag, eröffnet worden. Rapper SSIO und Hyperpop-Duo 100 Gecs brachten bereits die ersten Festivalbesucher zum Springen. 50.000 Besucher werden heute und an den nächsten beiden Tagen im Green Park erwartet.

Dass Musikfans das Frequency vermisst hatten, zeigte reger Andrang vor Kassen wie Shuttle-Bussen, die mehr oder weniger bekleidete, in jedem Fall aber schwitzende Fans ins Festivalgelände beförderten. Dort sind die Zelte bereits aufgeschlagen, während die Traisen zum Erfrischungs- und Badeort wurde. Die ersten Besucher kamen jedoch nicht am Donnerstag, hatte doch auch schon das "Prequency" am Mittwoch viele Menschen angezogen.

Der Auftritt des deutschen Rappers SSIO wurde wegen des Andrangs gar verschoben. Statt am "Prequency" trat er heute auf der großen "Green Stage" auf - und zog auch am offiziell eröffneten Frequency in Hinblick darauf, dass er am frühen Nachmittag auf der Bühne stand, viele Fans an. Auf der "Space Stage" setzte indes das Duo 100 Gecs vor einer kleinen, aber enthusiastischen Menge die ersten musikalischen Akzente. Mit lauter, verzerrter Stimme tönte es da von der Bühne, im Hintergrund setzten die beiden Amerikaner großzügig auf verrückte Videos.

Dass es am Frequency auch kommerzieller zugehen kann, zeigt der Headliner auf der "Space Stage": Popsänger Jason Derulo, immer für einen Clubhit zu haben, bespielt diese bis in die Nacht. Davor bringen RAF Camora und Bonez MC den Hip Hop auf die "Space Stage", gleiches tun die Headliner Cypress Hill auf der "Green Stage". Auf der "Red Bull Stage" werden die Österreicher Lisa Pac sowie Folkshilfe erwartet. Für Nachteulen ist danach nicht Schluss: im Nightpark treten etwa die DJs Matoma und Alle Farben auf.