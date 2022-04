"Es ist nicht zum Aushalten"

Was einen guten Schlager für ihn ausmacht und von seinem schwierigen Weg vom kleinen Bruder zum "Thomas Gansch" erzählt der 46-Jährige im Gespräch, für das er sich noch kurz vor seinem Auftritt im Gugg in Braunau Zeit genommen hat.

Wer ist der Therapeut in der "Schlagertherapie" – Sie als Musiker, das Publikum, die Musik?

Thomas Gansch: Es ist das Gemeinschaftserlebnis. Es ist so eine Art "Safe space", man sperrt sich ein und lässt die böse Welt draußen. Das war früher schon wichtig und notwendig, aber jetzt besonders. Ich brauch’ es auch selber, weil die Welt kaum mehr zum Aushalten ist. Es hilft, es hat etwas Befreiendes, weil man miteinander, mit dem Publikum ganz viel positive Energie beschwört. Am Schluss gehen alle beglückt und bestärkt hinaus. Man soll nicht den Kopf in den Sand stecken, aber man kann es auch nicht die ganze Zeit ertragen. Zwei Jahre hat man uns in die virtuelle Welt getrieben, jetzt schreien sich alle auf Social Media gegenseitig an. Es ist einfach nicht zum Aushalten.

Was macht für Sie als Musiker einen guten Schlager aus?

Es gibt verschiedene Qualitäten, die ein Schlager haben kann. Es kann einfach ein hervorragendes Lied sein, textlich wie musikalisch, zum Beispiel "Immer wieder geht die Sonne auf" von Udo Jürgens. Besser wird es fast nicht. Oder diverse Sachen von Caterina Valente oder Peter Alexander, die mit großer Handwerkskunst gemacht worden sind. Dann gibt es skurrile Schlager, die deswegen eine gewisse Qualität haben. Weil man es, hört man es heute, belustigend finden kann. Es ist auch ein "Safe space" gegen politische Korrektheit, weil man gewisse Lieder heute gar nicht mehr singen dürfte. Wir singen sie aber trotzdem. Wobei gilt: Was bei "Schlagertherapie" passiert, bleibt bei "Schlagertherapie". Dann gibt es Sachen, die so schlecht sind, dass sie schon wieder gut sind. Früher gab es den Trend, dass viele nicht Deutsch sprechende Menschen auf Deutsch singen mussten, Petula Clark hat einmal ein Stück auf Deutsch mit französischem Akzent aufgenommen. Wir wechseln sehr stark ab zwischen leichten und tiefgehenden Sachen. Auf jeden Fall reißt es mit, berührt und befreit ein Stück weit von Sorgen.

Die Initialzündung zur "Schlagertherapie" war Ihre Schwester Brigitte, die leider 2019 verstorben ist. Es ist auch eine Hommage?

Ja, die Gitti, die am Schluss in Enns gelebt hat. Sie hat zeitlebens gesungen. Wenn man sie getroffen hat, hat sie spätestens nach fünf Minuten das erste Mal gesungen. Wenn man einen Abend miteinander verbracht hat, hat man die ganze Zeit Lieder gesungen. Irgendwann haben wir gedacht, dann gehen wir doch auf die Bühne. Singen war ihr Leben. Wir haben ein paar sehr schöne und auch sehr tragische Auftritte gehabt. Eineinhalb Monate, bevor sie gestorben ist, haben wir das letzte Mal in Wien gesungen. Genau da haben wir einstudiert: "Frag nicht, warum ich gehe" von Robert Stolz. Beim ersten Klavierakkord sind mir schon die Tränen gekommen. Es war ein schwieriger Gang auf die Bühne, aber auch total schön, weil wir es noch einmal miteinander machen haben können. Wir tragen es in ihrem Sinn weiter. Sie war sehr enttäuscht von vielen Sachen und hat das durch Singen einfach abdrehen können. So machen wir das jetzt auch zu diesen Gelegenheiten.

Sie sind auch wieder mit Ihrem 22 Jahre älteren Bruder Hans gemeinsam auf der Bühne zu erleben, in der "Blasmusik Supergroup". Wie war Ihre musikalisch-brüderliche Beziehung?

Wahnsinnig prägend, mit einer ganz großen emotionalen Palette. Er war von klein auf mein größtes Vorbild, aber auch ein unerreichbares. Deswegen war es sehr schmerzhaft und schwierig, den Weg zu finden vom kleinen Bruder zum Thomas Gansch. Ein gewisser Komplex wird mich mein Leben lang begleiten. Man kann nie so gut sein wie jemand anders, man kann nur so gut sein, wie man selber sein kann. Es hat mir auf jeden Fall sehr dabei geholfen, meinen Weg zu finden. Auch wenn er steinig war. Es ist schwierig, wenn jemand um einiges älter und schon fertig ist, und dann alle verlangen, man muss genauso werden. Auf der anderen Seite kann man kein besseres Vorbild haben. Niemand hätte mir eine idealere Klangvorstellung vermitteln können und wie man musikalischer auf der Trompete spielt. Er ist der Beste. Ich verehre ihn, verfluche ihn – und ich liebe ihn.

Hat es auch Momente gegeben, wo Sie einfach alles hinschmeißen wollten?

Alles hat es gegeben. Man plant, von A nach B zu gehen, glaubt, man geht grad, geht aber in einer Schleife und ist plötzlich bei F – und dort ist es eigentlich eh völlig okay. Wenn man sein Leben versucht, eine zugesperrte Tür aufzumachen, verzweifelt man nur. Macht man die Tür daneben auf, findet man vielleicht etwas anderes. Ich habe nicht das Problem, dass ich nicht erreicht habe, was mein Bruder erreicht hat. Man hat von mir als Kind erwartet, dass ich auch Philharmoniker werde, deswegen habe ich ein bissl einen Klassik-Komplex. Aber es soll nichts Schlimmeres passieren.

Gibt es eine Tür, die Sie unbedingt noch öffnen möchten?

Ich mache so viel. Ich hab' eher zu viele Türen offen. Aber ich stelle mich diesen gewissen inneren Verschränkungen immer wieder und immer öfter. Abwechslung ist überhaupt ganz wichtig.

Thomas Gansch landet auf dem Weg von A nach B gerne bei F. Bild: Maria Frodl

Thomas Gansch (46), wuchs in Melk in einer Musikerfamilie auf. Als 15-Jähriger begann er in Wien das Trompete-Studium, 1992 war er Mitbegründer des Blechbläserensembles Mnozil Brass. Von 1998 bis 2006 spielt er im Vienna Art Orchestra, mit dessen Mitgliedern er seine erste eigene Band "Gansch & Roses" gründete.

Er spielt in verschiedenen Formationen, u. a. mit Tubist Albert Wieder und Posaunist Leonhard Paul im "Trio Wieder, Gansch & Paul", im Trio mit Bassist Georg Breinschmid (Bild) und Geiger Benjamin Schmid, mit dem Radio.String.Quartet und im Duo mit Gitarrist Wolfgang Muthspiel und Gattin Theresa. Thomas Gansch ist vierfacher Vater.

Die nächsten Konzerte mit Thomas Gansch in Oberösterreich

Am 28. 4. ist Thomas Gansch in Bad Schallerbach in „Schlagertherapie“ (mit Sebastian Fuchsberger – Gesang, Posaune; Leonhard Paul – Posaune, Basstrompete, Gesang; Michael Hornek – Klavier, Gesang) zu erleben, Atrium Europasaal, 19.30 Uhr, Karten: 07249/420710, per Mail: info@vitalwelt.at; www.musiksommerbadschallerbach.at

Am 28. 5. macht er auf der "Alpen & Glühen Tour 2022" mit dem Herbert Pixner Projekt um den Südtiroler Multiinstrumentalisten in Ried/Innkreis Station, Keine-Sorgen-Saal, 20 Uhr, Karten: Ö-Ticket.

Am 9. 6. zeigt Thomas Gansch mit dem Blechbläserensemble Mnozil Brass das Programm „Phöenix“ in Gmunden, Toscana Congress, 20 Uhr, Karten: www.aufgeigen.at

Am 19. 6. ist Mnozil Brass mit "Gold" im Stadttheater Wels, 19.30 Uhr (Ersatztermine für 25. 3., 2021, Karten behalten ihre Gültigkeit), Karten: https://webshop.jetticket.net/stadtwels