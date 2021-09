Elton John muss Abschiedstournee für Hüftoperation unterbrechen

"Am Ende meiner Sommerferien bin ich unglücklich gefallen und habe seitdem Schmerzen und Hüftprobleme", erklärte der 74-Jährige am Donnerstag. Er werde dem Rat der Ärzte folgen und sich operieren lassen. Seine Tournee werde er dann im Jänner in New Orleans fortsetzen. Elton John, zu dessen bekanntesten Liedern "Candle in the Wind" zählt, will aber dennoch wie geplant am 25. September in Paris bei einem Konzert für den Klimaschutz und gegen Armut auftreten. Dies sei körperlich weniger anstrengend als ein abendfüllendes Konzert, erklärte er zur Begründung. An dem Tag sollen in mehreren Städten der Welt zeitlich versetzt große "Konzerte für den Planeten" stattfinden.

Seit 2018 ist der 74-Jährige auf seiner Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road" unterwegs. Seinem österreichischen Publikum hat er bereits 2019 mit Auftritten in Wien und Graz Lebewohl gesagt. Die nun von der Unterbrechung betroffenen Termine in Europa sollen 2023 nachgeholt werden.

Während der Pandemie hatte Elton John an einem neuen Album gearbeitet, das am 22. Oktober unter dem passenden Titel "The Lockdown Sessions" veröffentlicht werden soll. Das Werk enthält insgesamt 16 Lieder, von denen zehn neu sind. Dabei arbeitete John mit Stars wie Dua Lipa, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder und Fleetwood Mac-Frontfrau Stevie Nicks zusammen.