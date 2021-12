Die meistgestreamten Weihnachtssongs auf Spotify 2021

Heilig Abend steht vor der Tür und Sie suchen noch den passenden Soundtrack für die Bescherung? Lassen Sie sich von folgender Liste inspirieren! Diese Songs wurden von 1. November bis 9. Dezember 2021 weltweit am häufigsten auf Spotify gestreamt:

"All I want for Christmas is you" von Mariah Carey

"Last Christmas" von Wham

"It`s Beginning to Look a Lot Like Christmas" von Michael Buble

"Jingle Bell Rock" von Bobby Helms

"Rockin’ Around the Christmas Tree" von Brenda Lee

"Santa Tell Me" Ariana Grande

"It’s the Most Wonderful Time of the Year" von Andy Williams

"Snowman" von Sia

"Mistletoe" von Justin Bieber

"Underneath the Tree" von Kelly Clarkson