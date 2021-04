Die Ärzte kündigen neues Album für Herbst an

"Was hat 19 neue die ärzte-lieder & erscheint im Herbst?", ist auf der Webseite des Trios zu lesen (www.bademeister.com). Damit kommt nur ein Jahr nach "Hell", das in Deutschland auf Platz eins und in Österreich auf Platz zwei der Charts landete, das nächste Werk der Gruppe heraus.

"The Ä Tonight Tour" führt Die Ärzte nach Wien: Geplant sind zwei Konzerte in der Stadthalle am 17. und 18. Dezember dieses Jahres. Ursprünglich hätten die Shows bereits 2020 stattfinden sollen.