Chappell Roan und Will Smith am Frequency in St. Pölten

Mit der frisch gebackenen Grammy-Gewinnerin Chappell Roan kommt eine der angesagtesten Newcomerinnen nach St. Pölten, aber auch Hollywood-Star Will Smith beehrt das Festival. Fix angekündigt war bereits Post Malone, nun gesellen sich u.a. der britische Rapper Central Cee, Papa Roach, Suki Waterhouse, Nina Chuba und Kygo dazu, wie Veranstalter Barracuda mitteilte.

Die Veranstaltung geht vom 13. bis 15. August am Green Park in der Landeshauptstadt Niederösterreichs über die Bühnen. Auftritte darf man auch von Finch, BHZ, Berq, Money Boy, Oimara, Alessi Rose, Bartees Strange, Tream, Ty Dolla $ign, Ufo361, 01099, Zartmann, Ikkimel, The Joy, Bonez MC, Fäaschtbänkler, Reezy, Bru-C, Picture This und Ennio erwarten. Ebenfalls angekündigt wurden Gastspiele von Lokalmatador Bibiza und Techno-Altmeister Scooter.

