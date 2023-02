Ava Max hat das Partyleben gefehlt

Herzschmerz auf dem Dancefloor – so hätte die US-amerikanische Sängerin mit albanischen Wurzeln ihr zweites Album „Diamonds & Dancefloors“ gerne gesehen. Zwei Trennungen hat sie in den 14 Songs ebenso verarbeitet wie die lange nicht zu stillende Sehnsucht, einfach raus ins Leben zu tanzen und Menschen in den Clubs, auf den Tanzflächen zu treffen. Also Party und Herzschmerz.

Es ist in erster Linie Party, zu der Ava Max lädt. Die unterstützenden Songwriter- und Produzentenhände sind hochkarätig, reichen von Henry Walter, der Hits für Maroon 5 oder Miley Cyrus vorzuweisen hat, bis OneRepublic-Sänger und Viel-Songwriter Ryan Tedder und machen damit schon deutlich, wie man das Album zu bewerten hat. Das Beste war gerade gut genug.

So präsentieren sich auch die Songs, die alle aus dem Holz geschnitzt sind, die Hits so gut wie garantieren. Gut und schön. Aber wer sich mehrmals unter der Discokugel bewegt, wird feststellen, dass er zu allen Songs von Ava Max tanzen kann, aber dauerhaft nicht automatisch viel davon im Gedächtnis hängen bleiben muss. „Maybe You’re The Problem“, „Get Outta My Heart“ und mit Abstrichen „One Of Us“ wirken etwas länger nach. „Diamonds & Dancefloors“ ist gestylter Pop für die 2020er Jahre. Zum Tanzen ist es allemal.

Ava Max: "Diamonds And Dancefloors" (Atlantic)

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

