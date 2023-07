"Musik ohne Grenzen" in der Linzer Altstadt

Die Band "Anonimus5tett", unter anderem mit Grammy-Gewinner Leo Genovese und dem ehemaligen Leiter der Musikschule Pregarten, Winfried Hackl, ist am Montag, 24. Juli, am Alten Markt in der Linzer Altstadt zu erleben. Das Ensemble mischt alte Musik mit Einflüssen von klassisch italienischer, nordmazedonischer und argentinischer Musik sowie Jazz. Gespielt wird dabei etwa auch auf einem historischen, von Hackl gefertigten Cembalo und auf Blockflöten. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

