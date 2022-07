Joyce DiDonato gilt als einer der führenden Opernstars unserer Zeit. Die Mezzosopranistin ist in der New Yorker Met genauso zu Hause wie bei den Salzburger Festspielen oder der Mailänder Scala. Die 53-jährige Amerikanerin setzt sich aber auch für Flüchtlinge und Gefangene ein. In ihrem Programm "Eden" singt die dreifache Grammy-Gewinnerin Werke von Mahler, Händel sowie Portmann und setzt sich so mit Natur und Klimawandel auseinander. Am 11. September gastiert sie in Linz.