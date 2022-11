"Der Mond ist aufgegangen..." Gerade noch schien der Herr in der ersten Reihe fest zu schlafen. Jetzt singt er Schuberts Abendlied und beeindruckt dabei mit seiner ausdrucksstarken Bassstimme. Hier und heute ist im Brahmssaal des Musikvereins in Wien vieles anders, und es ist nicht nur erlaubt, es ist ganz normal. Menschen, die meisten in Begleitung, reden während der Musikstücke, sie kommen und gehen, schreien lauthals "Bravo" heraus. Diese Hundertschaft an Konzertgästen, manche mit Rollstuhl