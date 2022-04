"Wie können wir eine Zukunft der Hoffnung gestalten – das war die Ausgangsfrage für unser Projekt", sagt Alessandro Roveri. Der Italiener hat in New York Komposition studiert und koordiniert seit 20 Jahren Kooperationen und Kulturvermittlungs-Programme am Theatro Communale in Modena. Als Urheber und Schrittmacher des Projekts "Crossopera" wuselte er vergangene Woche zusammen mit der Linzer Opern-Dramaturgin Katharina John im serbischen Nationaltheater von Novi Sad herum.