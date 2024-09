Musicalwaves schlägt wieder Wellen in Wels

Der jüngste Erfolg war das Musical "Anatevka" im Vorjahr im Stadttheater Wels. Dreimal in der Woche proben 45 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen acht und 60 Jahren derzeit intensiv für das nächste Großprojekt: die Revue "Best of 20 Jahre Musicalwaves" in Wels. "Wenn man beim Proben die Begeisterung in den Gesichtern sieht", dann schlägt das Herz von Gabriele Mickla, Leiterin des von 2002 gegründeten Vereins zur Förderung junger Talente, höher.

"Liebe zum Musiktheater"

Schon ein Jahr später, 2003, wurde die erste Musicalwaves-Produktion aufgeführt: "Der kleine Tag" von Wolfram Eicke und Rolf Zuckowski. Damals spielte sie die Titelpartie: Auch diesmal steht Alexandra Kloiber, mittlerweile professionelle Musicaldarstellerin, auf der Bühne im Stadttheater Wels, an der Seite ihrer Tochter Valerie. Als "Kleiner Tag" in der Rahmenhandlung, die Mickla und Christian Bogenschütz für ihre Revue gefunden haben, wird die Neunjährige "die verschiedenen Stücke der vergangenen 20 Jahre bereisen und mit einigen Darstellern ins Gespräch kommen".

Mit Raphael Schaller, Micklas Stellvertreter im Vereinsvorstand und Theaterpädagoge, hält ein weiteres Gründungsmitglied den Musicalwaves die Treue, und auch Choreografin Julia Nica aus Linz ist seit 21 Jahren beim Verein. "Diese Liebe zum Musiktheater zu vermitteln, ist mir glaube ich in einigen Fällen gelungen", freut sich Mickla.

Ihre Liebe zur Musik hat sie in jungen Jahren entdeckt: "Meine musikalische Früherziehung habe ich bei meinem Vater erhalten", dem Sänger und Jodlermeister Joseph Mickla. "Ich bin zuerst mit der Volksmusik aufgewachsen", bevor sie als Achtjährige in die Singschule Wels zu Wolfram Stelzer kam. "Das waren für mich einschneidende Erfahrungen." Parallel zum Studium am damaligen Brucknerkonservatorium (heute Bruckneruni) unterrichtete sie bald selbst an der Singschule Wels.

In ihrer ersten Chorprobe am Linzer Landestheater 1991 wusste sie: "Musiktheater, das ist es. Ich habe mich gefühlt wie Alice im Wunderland." Ein Engagement führte sie zunächst für sieben Jahre ans Brandenburger Theater, wo sie in den Sparten Oper, Operette und Musical auf der Bühne stand. "Die Abwechslung ist für mich wunderschön – in einem Moment einen Mozart zu singen und im nächsten ,Memory‘ und vielleicht zum Abschluss noch einen Jodler." Abwechslungsreich und bunt wird auch die Revue-Reise, die im Stadttheater Wels auf das Publikum wartet. "Es kommen alle Musicals der vergangenen 20 Jahre vor" – von Canto, Löwenherz, Honk, Oliver, Shrek, Die Addams Family bis zu Anatevka – "und auch ein Lied von unserer CD 2010", verspricht Mickla. Begleitet wird das Ensemble von einer fünfköpfigen Live-Band in der Leitung von Stefanos Vasileiadis.

Wer selbst in die Welt der Musicals schnuppern möchte, hat dazu bei einem der Workshops des Vereins Gelegenheit. Eine wunderbare Möglichkeit, "zum Schnuppern und das Team und unsere Arbeitsweise kennenzulernen", und vielleicht jene lebenslange Leidenschaft zu entdecken, die weiterzugeben die Mission von Gabriele Mickla ist.

Info: 21. 9., 19 Uhr, 22. und 29. 9., je 17 Uhr, Stadttheater Wels, Infos, Karten: musicalwaves.at

