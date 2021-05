Musicalsommer:Wiederbeginn mit "On Your Feet"

Für Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) ist das Musical "On Your Feet", das am 14. Juli als deutschsprachige Erstaufführung in der Pölzhalle Premiere haben wird, ein Spiegelbild des Wiederbeginns nach der Pandemie und den Corona-Lockdowns. Intendant und Regisseur Alex Balda hat als Verkörperung der südamerikanischen Lebensfreude die gebürtige Brasilianerin Myrthes Monteiro und den Holländer Frank van Hengel für die Rollen des Ehepaares Estefan gecastet. Für das Stück, für dessen Choreografie Jerome Knols verantwortlich zeichnet und dessen Musik Christian Frank für eine siebenköpfige Band arrangiert, haben gestern in Wien die Proben begonnen. 16 Aufführungen sind bei wegen Corona nur halbvollem Saal geplant.