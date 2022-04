Musical-Kunst schlägt Wellen am Traunsee

Es war ein schlichtes E-Mail – und wie ein Ritterschlag für Markus Olzinger und Elisabeth Sikora-Olzinger: Andrew Lloyd Webbers Privatsekretär überbrachte digital den höchst persönlichen Wunsch des Musical-Meisters: Am Traunsee, beim Musical-Frühling Gmunden, möge sein Werk "Die Frau in Weiß" seine deutschsprachige Erstaufführung erleben. Der Verlag war 2019 bei "Dr. Schiwago" – und so begeistert, dass er mit Webbers Agentur Kontakt aufnahm.