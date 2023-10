Musical "Grimm!" mit "Stella"-Preis ausgezeichnet

Das Musical "Grimm! Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf" wurde in der Kategorie Partizipative Projekte ausgezeichnet. Das Stück wurde vom Landestheater mit dem Landesmusikschulwerk produziert.

Theater des Kindes feierte

Die weiteren Auszeichnungen gingen nach Wien. Als "Herausragende Produktion für Kinder" kürte die Jury das Stück "Spiel auf Zeit" der Wiener Kompanie Freispiel, die Sparte "Herausragende Produktion für Jugendliche" konnten das Wiener Theater dreizehnterjanuar und das Vorarlberger Landestheater für sich entscheiden. Als bester Darsteller überzeugte Felix Pacher in der Adaption des Romans "Tschick" von Wolfgang Herrndorf an der Wiener Staatsoper. Mit dem Preis für "Herausragende Musik" wurde Martin Seiwert für "The Dead Class" von Toxic Dreams im WUK prämiert. Paul Barritt und das Burgtheaterstudio wurden für die Ausstattung in "Mehr als Alles auf der Welt" geehrt.

Andreas Baumgartner Bild: Reinhard Winkler

Die Stella-Gala richtete heuer das Theater des Kindes unter der Leitung von Andreas Baumgartner aus. Das städtische Linzer Theater feierte damit gleichzeitig das 50-Jahr-Jubiläum.

