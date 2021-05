Musical-Expertin Anna Vaughan 80-jährig gestorben

Die Choreografin, Regisseurin und Ballettmeisterin trug dazu bei, dass Musicals auf österreichischen Bühnen heimisch wurden. Sie zeichnet für zahlreiche Choreografien und Regien an den Landestheatern in Linz und Salzburg, aber auch für das Theater an der Wien oder das Metropol-Theater in Berlin verantwortlich.

Erste Choreografie-Arbeiten führten Vaughan Ende der 60er-Jahre nach Österreich an das Landestheater Linz, wo sie auch als Ballettmeisterin engagiert war und unter anderem die deutschsprachige Erstaufführung von "Silk Stockings" (1974) choreografierte. Ab 1981 war sie mehrere Jahre für das Salzburger Landestheater tätig. Etwa 35 Musicals inszenierte und choreografierte die Britin im deutschsprachigen Raum – darunter "The Rocky Horror Show", "West Side Story" sowie "Jesus Christ Superstar".

Ihr Wissen und Passion für das Genre gab sie als Dozentin und Professorin weiter. So unterrichtete sie unter anderem am Wiener Max-Reinhardt-Seminar.