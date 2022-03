"Musica Sacra": Geist und Emotion im Einklang

Ein Programm, das der Gründer des Chores, Florian Maierl, zusammengestellt hat und in dessen Zentrum die "Quatre motets pour un temps de pénitence" von Francis Poulenc standen. Vier ausgesucht heikle Motetten für die Fastenzeit, denen Maierl sein eigenes Fastenproprium gegenüberstellt. Musik, die an der Tradition des klassischen Chorgesangs anknüpft, sie auf klanglicher Ebene fein zelebriert und dabei in ein Jetzt und Heute rückt.