"Musica Sacra"-Auftakt am 9. November mit dem Ensemble der Anton Bruckner Privatuniversität Linz

Daniel Hochreiter ist Generalsekretär der Reihe "musica sacra - Musik in Linzer Kirchen".

Besonders zeitgenössischer Musik, Komponistinnen und jungen Talenten, u. a. aus dem OÖ. Opernstudio, bietet die Reihe "Musica Sacra" in dieser Saison eine Bühne. Zum Auftakt am 9. 11., dem Jahrestag der Reichspogromnacht, widmet sich das Ensemble der Bruckneruni der Musik in den NS-Konzentrationslagern, wie sie etwa das Frauenorchester Auschwitz spielte. Komponistinnen von Hildegard von Bingen bis ins Heute rückt der Linzer Jeunesse Chor unter Wolfgang Mayrhofer "Ins Licht!" (17. 11.).