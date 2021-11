"Music Unlimited" Beim Finale ging's richtig zur Sache

Das war ein wenig anstrengend, sehr intensiv von vielen Wiederholungen und Minimal-Music-Anklängen geprägt. Das Duo Kurzmann Rasmussen brachte da mehr Abwechslung. Der Wiener Christof Kurzmann ist einer der ausdrucksstärksten Elektroniker der Szene, die Dänin Mette Rasmussen passte wunderbar dazu, spielte quirlige Beiträge am Altsax.

Am Abend begann im Schl8hof der Trompeter Nate Wooley mit seinem Quartett "Columbia Iceshield": kühle Americana mit einer beeindruckenden Ava Mendoza an der Gitarre. Ebenfalls die Gitarre, wenn auch in völlig anderer Stilistik, spielte Mary Halvorson. Ihr Projekt "Code Girl" überzeugte mit Pop-Attitüde und feinsinnigem Jazz-Touch.

Freejazz traf auf Bossa Nova

Bei den finalen beiden Konzerten ging’s richtig zur Sache. Hinter "New Brazilian Funk" stand der Versuch des Drummers Paal Nilssen-Love, den Groove des norwegischen Freejazz mit dem Bossa Nova zu verbinden. Ein schweißtreibendes Gemisch aus scheinbar Unvereinbarem. Wieder stand ein Altsax im Zentrum, das der 73-jährige Frode Gjerstad souverän und geschärft zu bedienen wusste. Ganz am Ende stand der fulminante Auftritt des US-Quintetts "Irreversible Entanglements". Ein würziger, brodelnd heißer Mix aus Rap, Jazz, Rock und Message. (haun)

Fazit: Großartiges Festival, das einen unverzichtbaren Bestandteil der heimischen aber auch der internationalen Szene darstellt.